Найкращі дрова для зимових холодів: які поліна довго горять і найкраще тримають тепло

Сокира на фоні дров. Фото: Magnific

З наближенням зими господарі приватних будинків запасаються дровами. Але перш ніж купувати деревину, варто переконатися, що вона добре висушена. Від вологості залежить, наскільки добре дрова горітимуть, скільки тепла дадуть і скільки диму утвориться. Недосушена деревина дає менше тепла та може сильніше диміти.

Як правильно запастися дровами, розповідає Новини.LIVE.

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Які дрова краще гріють будинок

Якщо порівнювати однакову масу добре висушеної деревини, різниця між породами за теплотворністю незначна — близько 4,2 кВт·год. А от при купівлі дров кубометрами важливо враховувати їхню щільність. Тверда деревина щільніша, тому в одному кубометрі її буде більше за масою.

Також варто врахувати, що тополя та сосна мають меншу щільність. Через це однаковий за об’ємом запас такої деревини може дати менше тепла.

Чому сирі дрова горять гірше

Вологість — один із головних показників якості дров. Повітряно-суха деревина зазвичай має вологість близько 10–15%.

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Коли вологі поліна горять, частина енергії витрачається на випаровування води. Через це на саме опалення залишається менше тепла. Крім того, недосушені дрова можуть горіти гірше й давати більше диму та сажі. Це також сприяє накопиченню відкладень у димоході.

Скільки мають сохнути дрова

Щоб дрова нормально просохли, їх краще спочатку розколоти, а потім залишити в сухому та добре провітрюваному місці. Час сушіння залежить від породи, розміру полін і умов зберігання. Але найкраще вичекати один-два роки.

Головне — не складати свіжі дрова щільною герметичною купою. Повітря має вільно проходити між полінами.

Як правильно зберігати дрова

Дрова потрібно захистити від дощу та снігу, але водночас залишити доступ повітря. Не варто накривати всю купу так, щоб усередині накопичувалася волога. Також краще не складати поліна прямо на землю — між землею та дровами бажано зробити проміжок для вентиляції.

Як перевірити дрова перед купівлею

Якщо продавець каже, що деревина суха, краще перевірити це, а не покладатися лише на слова. Для цього можна використати вологомір для деревини. Особливо це важливо, якщо купуєте велику партію дров на весь сезон.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку дешевшу деревину можна обрати замість дорогих дров. Горобина має високу щільність, довго горить і добре утримує жар у печі чи каміні. Щоб отримати від неї більше тепла та менше диму, дрова потрібно добре висушити й зберігати у провітрюваному місці.

Також Новини.LIVE писали, які дерева можна вирощувати для майбутньої заготівлі дров. Енергетична верба та гібридна тополя швидко набирають масу, а граб, бук, дуб і ясен дають якісне паливо, але ростуть значно довше. Поєднання швидкорослих і твердих порід допоможе поступово створювати власний запас деревини.