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Головна Економіка “Безкоштовні” дрова посеред вулиці: чи можна забрати гілки після обрізки

“Безкоштовні” дрова посеред вулиці: чи можна забрати гілки після обрізки

Ua ru
5 жовтня 2026 14:05
Чи можна збирати гілки після обрізки дерев: що про це каже закон
Комунальники обрізають гілки. Фото:УНІАН

Після обрізки дерев у дворах, парках та біля доріг часто залишаються купи гілок. Для когось це просто сміття, а для власників будинків із пічним опаленням — готові дрова. Та перш ніж забирати таку деревину додому, варто розібратися, кому вона належить і що з нею мають робити комунальники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про управління відходами".

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Кому належать гілки після обрізки дерев

З жовтня до квітня у містах і селах перевіряють стан зелених насаджень та обрізають дерева. Сухі й аварійні дерева, які можуть становити загрозу людям або будівлям, видаляють. Рішення про це ухвалює міська, селищна або сільська рада на підставі акта комісійного обстеження.

Спиляні гілки є комунальною власністю. За Правилами утримання зелених насаджень їх оприбутковують. Придатну деревину можуть використати для потреб установи або продати за ринковою ціною. Отримані гроші спрямовують балансоутримувачу на покриття витрат, а гілки та іншу деревину, яка для використання вже непридатна, утилізують. 

Чи можна забрати гілки на дрова

У законі немає окремої заборони на те, щоб люди збирали гілки, які комунальники обрізали й залишили після робіт. Так само штрафу або кримінальної відповідальності за це також немає.

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Але якщо гілки просто чекають, поки їх заберуть комунальники, вони все ще мають власника. Їх можуть планувати вивезти, використати для господарських потреб або продати. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за дрібне викрадення чужого майна, зокрема шляхом привласнення. Тому спочатку краще запитати у комунального підприємства або місцевої ради, чи можна забрати саме цю купу гілля.

Раніше Новини.LIVE писали, що можна збирати в лісі для заготівлі дров без дозволу. На землі дозволено брати сухі гілки, хвою, листя та кору, а для повалених дерев і сухостою потрібні відповідні документи. Самовільна вирубка дерев може обернутися штрафом, а для законної заготівлі деревини потрібно звернутися до лісогосподарства та отримати лісорубний квиток.

Також Новини.LIVE розповідали, як вибрати дрова, щоб вони добре гріли будинок. Вологі поліна дають менше тепла, сильніше димлять і можуть спричиняти накопичення сажі в димоході. Перед купівлею варто перевірити вологість деревини, а для зберігання забезпечити захист від опадів і вільну циркуляцію повітря.

дрова деревина комунальні служби дерева обрізка дерев
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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