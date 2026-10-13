Проверка домов в Польше в 2026 году: сколько придется заплатить

Дымоход дома. Фото: Pexels

В Польше владельцы и руководители зданий обязаны регулярно проверять состояние дымоходов и вентиляционных каналов. Польские правила предусматривают не только ежегодный технический осмотр, но и регулярную очистку каналов в зависимости от вида отопления. Несоблюдение этого требования может обернуться немалым штрафом. Кроме того, отсутствие документов о проверке может создать проблемы с получением страхового возмещения в случае пожара.

Сайт Новини.LIVE выяснял, сколько стоит такая проверка, как часто её нужно проводить и что грозит за несоблюдение этих требований.

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Сколько стоит проверка в 2026 году

Как сообщает информационный портал Польши, в 2026 году услуги специалиста по проверке дымоходов стоят от 150 до 450 злотых. В гривнах это примерно от 1 726 до 5 180 гривен. Окончательная сумма зависит от населенного пункта, где расположено здание, а также от количества дымовых каналов, которые необходимо осмотреть.

Как часто нужно проверять дымоходы в Польше

В соответствии со статьей 62 польского Закона о строительстве, владельцы и управляющие зданиями должны организовывать проверку дымоходов и вентиляционных каналов не реже одного раза в год. Проводить такой осмотр должен квалифицированный специалист. По результатам проверки оформляется протокол, подтверждающий выполнение обязательного требования.

Этот документ необходим не только для подтверждения прохождения проверки. Он также может иметь значение в случаях повреждений, связанных с неисправностью дымоходной системы. Для крупных зданий площадью более 2 000 квадратных метров предусмотрены более строгие требования. Их необходимо проверять не реже двух раз в год.

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В Польше периодичность очистки дымовых каналов определяется типом топлива, используемого для отопления здания.

Дрова, уголь и пеллеты. Дымоходы необходимо очищать не реже одного раза в три месяца. Газовое и жидкое топливо. Очистку необходимо проводить не реже одного раза в полгода. Вентиляционные каналы. Их необходимо очищать не реже одного раза в год, а при определенных условиях — чаще.

Какой штраф грозит за отсутствие проверки

За невыполнение обязанности по проверке дымоходов в Польше предусмотрен штраф до 500 злотых, что в гривневом эквиваленте составляет примерно 5 756 гривен.

Однако финансовые последствия могут не ограничиваться административным взысканием. Если в здании возникнет пожар из-за неисправного дымохода, отсутствие документа о его проверке может затруднить получение страховой компенсации. Владельцам и руководителям зданий важно не только своевременно заказывать осмотры и очистку дымоходов, но и хранить документы, подтверждающие проведение необходимых работ.

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