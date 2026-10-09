Покупка твердого топлива в 2026 году: почему стоит обратить внимание на овс

Овес в руках. Фото: Pexels

Древесные пеллеты остаются популярным топливом для частных домов. Однако их цена в десятки тысяч гривен за тонну все же заставляет искать более доступные варианты. Один из них — овес, который по цене за тонну может быть значительно дешевле качественных гранул. В то же время низкая стоимость зерна еще не означает автоматическую экономию на отоплении.

Можно ли использовать овес в котле, сколько его нужно и когда такая замена действительно имеет смысл рассказывало польское издание WP Dom, передают Новини.LIVE.

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Почему стоит присмотреться к овсу

Тонна качественных древесных пеллет может стоить примерно от 17 до 21 тысячи гривен. Зерно же у местных поставщиков можно приобрести примерно от 7 100 до 10 600 гривен за тонну.

Однако простое сравнение цен может ввести в заблуждение. Для оценки затрат нужно учитывать ещё и количество тепла, которое дает топливо, его расход и эффективность конкретного котла.

Овес не так сильно уступает пеллетам

Хорошо высушенный овес имеет теплотворность примерно 15–17 МДж/кг. Для сертифицированных древесных пеллет класса A1 этот показатель обычно составляет более 16,5–18 МДж/кг. Разница есть, но она незначительна. Из-за несколько более низкого показателя для получения примерно того же количества тепла, которое дает одна тонна древесных пеллет, может потребоваться около 1,2 тонны овса.

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Какая проблема может возникнуть из-за овса

Зола от чистой древесины имеет высокую температуру — часто более 1200 градусов по Цельсию. С овсом ситуация иная. Из-за более высокого содержания калия, фосфора и других минеральных соединений его зола может размягчаться и спекаться примерно при 700–900 градусах тепла.

В результате вместо сыпучей золы могут образовываться твердые стеклообразные спеки, или шлак.

Он способен:

забивать вентиляционные отверстия;

ухудшать процесс горения;

увеличивать потребность в очистке топки;

создавать проблемы для горелки и решетки.

Обычный пеллетный котел может не подойти

Экспериментировать с зерном в пеллетном котле не стоит. Если производитель предусмотрел использование только сертифицированных древесных пеллет, овес может оказаться неподходящим топливом. Проблемы могут возникнуть не только с горением. Использование топлива, отсутствующего в списке разрешенных в технической документации, может повлиять и на гарантийные обязательства производителя в случае неисправности.

Перед покупкой зерна необходимо проверить:

какие виды топлива разрешены производителем;

требования к их характеристикам;

допускается ли использование агробиомассы;

условия гарантийного обслуживания;

требуются ли специальные настройки горелки.

Какой котел лучше использовать

Для овса и другой агробиомассы наиболее подходят многотопливные котлы. В зависимости от модели они могут иметь специальные горелки. Некоторые установки оснащаются механизмами автоматической очистки решетки, которые помогают удалять шлак без постоянного ручного вмешательства.

Еще одно важное требование — влажность зерна. Для стабильного горения его обычно нужно хорошо высушить — ориентировочно до уровня ниже 12–14%. Избыток влаги ухудшает горение, затрудняет подачу и может создавать проблемы при хранении.

Чем ещё можно заменить древесные пеллеты

Овес — лишь один из вариантов агробиомассы.

Для отопления также используют:

Пеллеты из соломы. Они могут быть дешевле древесных, но имеют более низкую насыпную плотность и оставляют больше золы. Гранулы из подсолнечной шелухи. Они обладают высокой теплотворностью, однако их минеральный состав может способствовать образованию твердых отложений на решетке. Фруктовые косточки. Такое топливо характеризуется высокой плотностью, но требует достаточно мощной и износостойкой системы подачи.

Когда переход на овес действительно может быть выгодным

Низкая цена зерна сама по себе ещё не гарантирует сокращение расходов. Если котел не приспособлен к агробиомассе, дешёвое топливо может привести к более частой очистке, проблемам с подачей, образованию шлака, отложений или коррозии. Дополнительные расходы в таком случае способны быстро снизить первоначальную экономию.

Другая ситуация — когда оборудование специально рассчитано на агробиомассу. Тогда более низкая цена овса в сочетании с приемлемой теплотворностью может сделать его интересным вариантом для отопления.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, можно ли собирать срезанную древесину посреди улицы, собранную коммунальщиками. Спиленные ветки являются коммунальной собственностью. Согласно Правилам содержания зеленых насаждений, их оприходовывают.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может получить до 9 000 гривен на твердое топливо. Субсидию могут получить домохозяйства, проживающие в доме или квартире с печным отоплением или кухонным очагом на твердом топливе. При этом жилье не должно иметь централизованного отопления.