Субсидия на отопление: какие суммы получат украинцы в 2026 году

Мужчина закидывает дрова в печь. Фото: УНИАН

Украинские домохозяйства, не имеющие централизованного отопления и природного газа, могут получить отдельную государственную помощь на приобретение твердого топлива. Речь идет о субсидии на дрова, уголь и сжиженный газ для нового отопительного сезона.

Сайт Новини.LIVE выяснил размер выплат, а также кто и как может их получить.

Реклама

Наибольшая выплата предусмотрена на дрова

В 2026 году минимальная норма твёрдого топлива составляет 2 тонны на одно домохозяйство. Согласно ей сумма субсидии может составить 9 205,14 гривен.

Для сжиженного газа размер помощи зависит от количества человек в домохозяйстве:

1–2 человека — 2 баллона, субсидия 920,52 грн;

3–4 человека — 3 баллона, субсидия 1 380,78 грн;

5 и более человек — 4 баллона, субсидия 1 841,04 грн.

Кто имеет право на выплату

Субсидию могут получить домохозяйства, проживающие в доме или квартире с печным отоплением или кухонным очагом на твёрдом топливе. При этом жилье не должно иметь централизованного отопления, а для обогрева не должны использоваться природный газ или электроэнергия.

Читайте также:

Право на такую помощь имеют не только граждане Украины. Подать документы могут также иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие в Украине.

Сколько раз назначается выплата

Субсидия на приобретение твердого топлива или сжиженного газа назначается один раз в календарный год. Средства выплачиваются единовременно на весь отопительный сезон.

В то же время получение этой помощи не лишает домохозяйство права на отдельную жилищную субсидию для оплаты других коммунальных услуг. В частности, на электроэнергию, газ, используемый для приготовления пищи, водоснабжение и вывоз бытовых отходов.

Какие документы необходимы

Для оформления субсидии необходимо подать:

заявление;

декларацию о доходах и расходах всех членов домохозяйства;

при необходимости — договор о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Документы можно подать несколькими способами.

Где оформить субсидию

Онлайн-заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись или BankID.

Также документы принимают лично в сервисных центрах Пенсионного фонда. Еще один вариант — обратиться в ЦНАП или орган местного самоуправления.

До какого срока нужно успеть подать документы

Подать документы на субсидию можно до 31 декабря 2026 года. Тем, кто использует печное отопление, стоит заранее обратиться за помощью, чтобы оформить выплату на отопительный сезон 2026–2027 годов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие дрова нельзя собирать в лесу. С постепенным приближением отопительного сезона вопрос заготовки дров для обогрева собственных домов становится как никогда актуальным. Однако самовольный поход в лес с пилой или топором может обернуться немалым штрафом со стороны экологов и полиции.

Также Новини.LIVE сообщали, почему даже самая качественная древесина для печи может стать причиной пожара. Использование сырой древесины в дровяной печи или камине — это прямой путь к пожару в доме. Дрова считаются пригодными для сжигания только тогда, когда их влажность опускается ниже 20%.