Субсидія на опалення: які суми отримають українці у 2026 році

Чоловік закидує дрова у піч. Фото: УНІАН

Українські домогосподарства, які не мають централізованого опалення та природного газу, можуть отримати окрему державну допомогу на придбання твердого палива. Йдеться про субсидію на дрова, вугілля та скраплений газ для нового опалювального сезону.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про розмір виплат та хто і як може їх отримати.

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Найбільша виплата передбачена на дрова

У 2026 році мінімальна норма твердого палива становить 2 тонни на одне домогосподарство. За нею сума субсидії може становити 9 205,14 гривень.

Для скрапленого газу розмір допомоги залежить від кількості людей у домогосподарстві:

1-2 особи — 2 балони, субсидія 920,52 грн;

3-4 особи — 3 балони, субсидія 1 380,78 грн;

5 і більше осіб — 4 балони, субсидія 1 841,04 грн.

Хто має право на виплату

Субсидію можуть отримати домогосподарства, які проживають у будинку або квартирі з пічним опаленням чи кухонним вогнищем на твердому паливі. При цьому житло не повинно мати централізованого опалення, а для обігріву не мають використовуватися природний газ або електроенергія.

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Право на таку допомогу мають не лише громадяни України. Подати документи можуть також іноземці та особи без громадянства, які законно проживають в Україні.

Скільки раз призначають виплату

Субсидія на придбання твердого палива або скрапленого газу призначається один раз на календарний рік. Кошти виплачують одноразово на весь опалювальний сезон.

Водночас отримання цієї допомоги не позбавляє домогосподарство права на окрему житлову субсидію для оплати інших комунальних послуг. Зокрема на електроенергію, газ, який використовується для приготування їжі, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Які документи необхідні

Для оформлення субсидії необхідно подати:

заяву;

декларацію про доходи та витрати всіх членів домогосподарства;

за потреби — договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Документи можна подати кількома способами.

Де оформити субсидію

Онлайн заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, використовуючи кваліфікований електронний підпис або BankID.

Також документи приймають особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду. Ще один варіант — звернутися до ЦНАПу або органу місцевого самоврядування.

До коли потрібно встигнути подати документи

Подати документи на субсидію можна до 31 грудня 2026 року. Тим, хто використовує пічне опалення, варто завчасно звернутися по допомогу, щоб оформити виплату на опалювальний сезон 2026-2027 років.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які дрова не можна збирати у лісі. Із поступовим наближенням опалювального сезону питання заготівлі дров для обігріву власних осель стає як ніколи актуальним. Проте самовільний похід до лісу з пилкою чи сокирою може закінчитися чималим штрафом від екологів та поліції.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому навіть найякісніша деревина для печі може спричинити пожежу. Використання сирої деревини в дров'яній печі чи каміні — це прямий шлях до пожежі в оселі. Дрова вважаються придатними для спалювання лише тоді, коли їхня вологість опускається нижче 20%.