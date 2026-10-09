Купівля твердого палива у 2026 році: чому варто придивитись до вівса

Овес у руках. Фото: Pexels

Деревні пелети залишаються популярним паливом для приватних будинків. Проте їхня ціна в десятки тисяч гривень за тонну все ж змушує шукати доступніші варіанти. Один із них — овес, який за ціною за тонну може бути значно дешевшим за якісні гранули. Водночас низька вартість зерна ще не означає автоматичну економію на опаленні.

Чи можна використовувати овес у котлі, скільки його потрібно та коли така заміна справді має сенс розповідало польське видання WP Dom, передають Новини.LIVE.

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Чому варто придивитись до овесу

Тонна якісних деревних пелет може коштувати орієнтовно від 17 до 21 тисячі гривень. Зерно ж у місцевих постачальників можна придбати приблизно від 7 100 до 10 600 гривень за тонну.

Однак просте порівняння ціни може ввести в оману. Для оцінки витрат потрібно враховувати ще й кількість тепла, яку дає паливо, його витрату та ефективність конкретного котла.

Овес не так сильно поступається пелетам

Добре висушений овес має теплотворність приблизно 15-17 МДж/кг. Для сертифікованих деревних пелет класу A1 цей показник зазвичай становить понад 16,5-18 МДж/кг. Різниця існує, але вона незначна. Через дещо нижчий показни для отримання приблизно тієї самої кількості тепла, яку дає одна тонна деревних пелет, може знадобитися близько 1,2 тонни вівса.

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Яка проблема може виникнути через овес

Зола від чистої деревини має високу температуру — часто понад 1200 градусів тепла. У вівса ситуація інша. Через більший вміст калію, фосфору та інших мінеральних сполук його зола може розм'якшуватися та спікатися приблизно при 700-900 градусів тепла.

У результаті замість сипучої золи можуть утворюватися тверді склоподібні спіки, або шлак.

Він здатен:

забивати вентиляційні отвори;

погіршувати процес горіння;

збільшувати потребу в очищенні топки;

створювати проблеми для пальника та решітки.

Звичайний пелетний котел може не підійти

Експериментувати із зерном у пелетному котлі не варто. Якщо виробник передбачив використання лише сертифікованих деревних пелет, овес може виявитися невідповідним паливом. Проблеми можуть виникнути не лише з горінням. Використання палива, якого немає серед дозволених у технічній документації, може вплинути і на гарантійні зобов'язання виробника у разі несправності.

Перед купівлею зерна необхідно перевірити:

які види палива дозволені виробником;

вимоги до їхніх характеристик;

чи допускається агробіомаса;

умови гарантійного обслуговування;

чи потрібні спеціальні налаштування пальника.

Який котел краще використовувати

Для вівса та іншої агробіомаси найбільш придатними є багатопаливні котли. Залежно від моделі вони можуть мати спеціальні пальники. Деякі установки оснащують механізмами автоматичного очищення решітки, які допомагають видаляти шлак без постійного ручного втручання.

Ще одна важлива вимога — вологість зерна. Для стабільного горіння його зазвичай потрібно добре висушити — орієнтовно до рівня нижче 12-14%. Надлишок вологи погіршує горіння, ускладнює подачу та може створювати проблеми під час зберігання.

Чим ще можна замінити деревні пелети

Овес — лише один із варіантів агробіомаси.

Для опалення також використовують:

Пелети із соломи. Вони можуть бути дешевшими за деревні, але мають нижчу насипну щільність і залишають більше золи. Гранули з лушпиння соняшнику. Вони мають високу теплотворність, однак їхній мінеральний склад може сприяти утворенню твердих відкладень на решітці. Фруктові кісточки. Таке паливо характеризується високою щільністю, але потребує достатньо потужної та зносостійкої системи подачі.

Коли перехід на овес справді може бути вигідним

Низька ціна зерна сама по собі ще не гарантує зменшення витрат. Якщо котел не пристосований до агробіомаси, дешеве паливо може призвести до частішого очищення, проблем із подачею, утворення шлаку, відкладень або корозії. Додаткові витрати в такому випадку здатні швидко зменшити початкову економію.

Інша ситуація — коли обладнання спеціально розраховане на агробіомасу. Тоді нижча ціна вівса у поєднанні з прийнятною теплотворністю може зробити його цікавим варіантом для опалення.

З чим ще варто ознайомитись

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