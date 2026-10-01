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Главная Экономика Альтернатива дровам и пеллетам: на каком топливе можно сэкономить вдвое

Альтернатива дровам и пеллетам: на каком топливе можно сэкономить вдвое

Ua ru
1 октября 2026 20:22
Отопление кукурузой зимой: когда это действительно выгодно и какие нюансы следует учесть
Мужчина топит котел. Фото: Magnific

С приближением отопительного сезона многие домовладельцы ищут способы сэкономить на обогреве дома. Один из вариантов — сухое кукурузное зерно, которое хорошо горит и может стоить в два раза дешевле. Но такой вид топлива подходит далеко не для каждого котла. Перед переходом на зерно стоит учесть его влажность, зольность и способность образовывать шлак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материал "На пенсии".

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Сколько тепла дает кукуруза

Речь идет о чистом обмолоченном зерне, а не о кукурузных початках. Сухое зерно имеет теплотворность примерно 4–4,5 кВт·ч на килограмм. Для древесных пеллет этот показатель составляет около 4,5–5 кВт·ч/кг.

Оптимальная влажность кукурузы для сжигания — менее 14%. Зольность выше, чем у пеллет: примерно 1,2–1,5% против 0,5–1%. Кроме того, зола сельскохозяйственной биомассы может спекаться во время горения. Это приводит к образованию твердых отложений и может мешать нормальной работе горелки.

Можно ли засыпать кукурузу в обычный котел

Кукурузное зерно горит быстрее дров. В специальном автоматическом оборудовании шнек подает его небольшими порциями, благодаря чему процесс горения можно контролировать.

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Обычная пеллетная горелка при этом может быстро забиваться спекшейся золой. Для зерна требуется оборудование, адаптированное к такому виду топлива, — например, горелка с подвижными колосниками или системой самоочистки.

Есть и другие нюансы. При сжигании зерна образуются продукты, которые вместе с конденсатом могут ускорять коррозию металла. Поэтому конструкция котла должна соответствовать условиям работы с таким топливом.

Когда отопление кукурузой может быть выгодным

Экономия наиболее ощутима для фермеров и владельцев хозяйств, которые имеют собственное зерно или могут приобрести его по низкой цене. В периоды сезонного сбора урожая или избыточного предложения фуражная кукуруза может стоить на 30–50 % дешевле древесных пеллет. В сельскохозяйственных регионах дополнительную экономию обеспечивает короткое расстояние доставки.

В то же время необходимо учесть дополнительные расходы на адаптацию котла и место для хранения зерна.

Как правильно ухаживать за зерном

Кукурузу нужно хорошо высушить и хранить в сухом месте. Влажное зерно хуже горит, увеличивает образование дыма и сажи и снижает эффективность отопления.

Отдельный вопрос — защита от грызунов. Зерно нужно хранить в емкостях или помещении, куда не будут иметь доступа мыши и крысы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что можно собирать в лесу для отопления без разрешения. Сухие ветки, хвою, листья, кору, ягоды, грибы и травы можно брать для собственных нужд, а заготовка сухостоя, поваленных деревьев или больших объемов древесины разрешена только по документам. За незаконную вырубку гражданам грозит штраф от 510 до 1 700 гривен, а за значительный ущерб может последовать уголовная ответственность.

Также Новини.LIVE писали, как картофельная шелуха может помочь при подготовке печи к отопительному сезону. Высушенная кожура при сгорании подсушивает смолистый налет в дымоходе, благодаря чему его легче удалить. В то же время такой способ лишь дополняет очистку, а для безопасности дымоход нужно периодически чистить механически.

отопительный сезон зерно отопление кукуруза твердотопливный котел
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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