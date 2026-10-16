Временная защита в ЕС: где зарегистрировано больше всего украинцев

Беженцы пересекают границу. Фото: УНИАН

Значительная часть украинцев находится за рубежом из-за российской агрессии. По состоянию на 31 августа 2026 года в странах ЕС под временной защитой находились 4,43 млн украинских граждан. За месяц их число увеличилось на 0,1%. При этом ситуация в отдельных странах различается. Если Германия и Чехия зафиксировали рост, то в Польше число лиц, получивших защиту, вновь сократилось.

Об этом свидетельствуют данные Евростата за август 2026 года, передают Новини.LIVE.

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В каких странах ЕС больше всего украинских беженцев

Германия остается страной с наибольшим количеством людей, получивших временную защиту после выезда из Украины. На конец августа там находились 1 294 555 человек — это 29,2% от общего числа лиц, получивших этот статус в Евросоюзе. Второе место занимает Польша, где временной защитой пользовались 939 395 человек. Их доля составила 21,2%. Третье место занимает Чехия с показателем 398 360 человек, или 9% от общего числа.

Где количество украинцев выросло, а где сократилось за август

В течение августа 2026 года количество лиц, получивших временную защиту, увеличилось в 24 из 27 стран Европейского Союза.

Наибольший прирост в количественном выражении зафиксировали:

Германия — на 4 330 человек, или 0,3%;

Румыния — на 3 440 человек, или 1,6%;

Чехия — на 3 135 человек, или 0,8%.

В то же время в трех странах количество людей с таким статусом сократилось. Наиболее заметное сокращение произошло в Польше — на 13 665 человек, или 1,4%. В Финляндии показатель снизился на 6 260 человек, что составляет 8,6%. Во Франции количество лиц, получивших временную защиту, сократилось на 2 125 человек, или на 4,3%.

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Какова доля женщин, мужчин и детей среди лиц, пользующихся защитой

Более 98,5% всех людей, пользовавшихся временной защитой в ЕС по состоянию на 31 августа 2026 года, были гражданами Украины. Наибольшую долю среди лиц, получивших статус, составляли совершеннолетние женщины — 43,6%.

Распределение по возрасту и полу было следующим:

совершеннолетние женщины — 43,6%;

совершеннолетние мужчины — 27,3%;

несовершеннолетние — 29,1%.

Почти каждый третий получатель временной защиты в Европейском Союзе — ребенок или подросток.

Украинцы могут вернуться в Польшу

Несмотря на тенденцию выезда украинцев из Польши, местные власти думают иначе. Новини.LIVE сообщали, что поляки ожидают возвращения украинцев ближе к зиме. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий. Возможные российские обстрелы украинской критической инфраструктуры могут сделать предстоящую зиму чрезвычайно сложной и спровоцировать очередную волну перемещения граждан Украины в Польшу. Страна уже имеет опыт работы с массовым наплывом украинцев в 2022 году и там к такому сценарию готовятся. Поэтому все процедуры приема, размещения и координации беженцев отработаны до мелочей.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, на каких условиях Германия продлила временную защиту для украинцев. Новые правила вступили в силу для граждан, въезжающих в страну после 9 октября 2026 года. Сам документ был принят 30 сентября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали о введении обязательных платных проверок в Польше. Согласно статье 62 польского Закона о строительстве, владельцы и руководители зданий должны организовывать проверку дымоходов и вентиляционных каналов один раз в год. Однако проводить такой осмотр может только специалист.