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Головна Економіка Виплати військових зросли на 10 000 гривень: як нараховують додаткові кошти

Виплати військових зросли на 10 000 гривень: як нараховують додаткові кошти

Ua ru
15 жовтня 2026 15:40
Ексклюзив
Виплати військовим зросли: як нараховують додаткові 10 000 гривень
Військовий ЗСУ на бойовому завданні. Фото: Генштаб

Українські військові почали отримувати доплати, однак є нюанс у розрахунках виплат. Замість підвищення основного окладу кошти нараховують як премію. Через узгодження технічних процедур спочатку виникали затримки, проте частина військових вже отримала обіцяні суми.

Про це розповів військовослужбовець Єгор Чечеринда в ефірі Ранок.LIVE.

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На скільки зросли виплати

За словами бійця, з червня 2026 року військовослужбовцям його підрозділу додали по 10 000 гривень. Однак ці гроші платять у вигляді премії, а основний посадовий оклад не змінився.

"Тобто гроші додалися, просто вони трошки інакше розгортаються", — пояснив захисник.

Чому виникли затримки з виплатами 

За словами військового, у його підрозділі премію отримує весь особовий склад. Спочатку виникали затримки, оскільки потрібно було розібратися з оформленням документів.

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"Були затримки через суто формальні процедури, тобто не знали, як оформляти документи для того, щоб отримати ці гроші. Але з червня вони були виплачені", — розповів військовослужбовець.

При цьому основне грошове забезпечення в його підрозділі всі отримали вчасно. 

Військовим готують нове підвищення

Водночас грошове забезечення армійців може зрости у наступному році на 20%. Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, базові оклади захисників залишаються без змін уже п'ятий рік, на відміну від цін.

За словами депутата, для збільшення виплат вдалося знайти можливість перерозподілити 200 мільярдів гривень у бюджеті. Це дозволить підвищити виплати військовим без збільшення податків і скорочення соціальних видатків. 

Раніше Новини.LIVE писали про зміни в оформленні документів після поранення. Тепер командир має видати наказ про обставини травми протягом п’яти днів, а довідку передаватимуть в електронному вигляді. Це має допомогти військовослужбовцям швидше пройти ВЛК та оформити належні виплати.

Також Новини.LIVE розповідали, які пільги залишаються в учасників бойових дій після демобілізації. Колишні військові можуть і надалі користуватися 75% знижкою на комунальні послуги, медичними та трудовими гарантіями, а також підтримкою на навчання дітей. Водночас виплати, пов’язані з проходженням служби, можуть припинитися.

виплати премія військовослужбовці надбавки грошове забезпечення
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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