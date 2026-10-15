Соцгарантії для УБД: які пільги зберігаються після демобілізації

Посвідчення та медаль УБД в руці. Фото: УНІАН

Звільнення з військової служби не позбавляє учасників бойових дій права на всі соціальні гарантії. Колишні військові зі статусом УБД можуть і надалі отримувати знижку на комунальні послуги, користуватися медичними пільгами, трудовими гарантіями та підтримкою в здобутті освіти для дітей. Водночас деякі виплати можуть припинитися.

Про це повідомив Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передають Новини.LIVE.

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Які пільги УБД діють після демобілізації

Завершення військової служби не означає автоматичного скасування соціальних гарантій для захисників. Якщо людина має статус учасника бойових дій, вона може продовжувати користуватися передбаченими законом пільгами.

Знижка на житло та комунальні послуги

Колишні військовослужбовці зі статусом УБД мають право на 75% знижки на оплату житла, комунальних послуг і палива в межах установлених законодавством норм. Ця пільга пов’язана зі статусом учасника бойових дій, а не з фактом проходження військової служби.

Медичне обслуговування та ліки

Учасникам бойових дій законодавство передбачає низку медичних пільг. Зокрема, йдеться про забезпечення лікарськими засобами за рецептами та першочергове медичне обслуговування і госпіталізацію відповідно до встановлених правил.

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Додаткова відпустка та трудові гарантії

Колишні військові зі статусом УБД, які працюють, можуть користуватися передбаченими для них трудовими гарантіями. Серед них — право на щорічну відпустку у зручний час і додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік.

Пільги для дітей на здобуття освіти

Діти учасників бойових дій за визначених законодавством умов можуть отримувати державну цільову підтримку для здобуття професійної та вищої освіти. Конкретні можливості залежать від виду підтримки, обставин вступу та вимог законодавства.

Грошова виплата до Дня Незалежності

Учасникам бойових дій передбачена щорічна разова грошова виплата до Дня Незалежності України. Її розмір і порядок надання визначає Кабінет Міністрів України. Право на цю допомогу пов’язане зі статусом УБД, тому звільнення зі служби саме по собі не є підставою для автоматичної втрати виплати.

Які виплати можуть припинитися після звільнення

Не всі соціальні гарантії зберігаються після завершення військової служби. Виплати та компенсації, підставою для яких є безпосереднє проходження служби, можуть припинятися після звільнення.

Водночас для осіб з інвалідністю внаслідок війни законодавством передбачені окремі соціальні гарантії. Їх перелік і порядок надання залежать від установленого статусу та конкретних обставин.

Тому колишнім військовослужбовцям варто розрізняти пільги, пов’язані зі статусом учасника бойових дій, і виплати, право на які залежить від перебування на військовій службі.

Що робити, якщо пільги не нараховують

Якщо після звільнення зі служби пільга перестала відображатися або її не нараховують, варто звернутися до органу, відповідального за її оформлення. Там можна уточнити, чи актуальні відомості про отримувача та, чи правильно відображений його статус.

За потреби слід оновити дані й з’ясувати, які документи необхідні для поновлення нарахувань.

Отже, звільнення зі служби не позбавляє колишніх військових зі статусом УБД усіх пільг. Знижка на комунальні послуги, медичні та трудові гарантії, підтримка освіти дітей і щорічна виплата можуть зберігатися відповідно до законодавства. Однак кожну виплату потрібно оцінювати окремо, зважаючи на підстави її надання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, УБД можуть отримати додатковий статус. Претендувати на нього зможуть лише військові та ветерани, які відповідають одному з визначених законопроєктом критеріїв. Ініціатива також передбачає додаткові соціальні гарантії та переваги.

Також Новини.LIVE писали, які пільги та виплати належать мобілізованим. Йдеться, зокрема, про збереження робочого місця, грошове забезпечення, медичну допомогу та відпустки. Також вони можуть розраховувати на виплати у разі поранення та підтримку після повернення до цивільного життя.