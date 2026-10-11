Соцгарантії для мобілізованих: які виплати та пільги належать військовим

Військові на навчаннях. Фото: Генштаб

Мобілізовані українці та військовослужбовці за контрактом мають низку прав і соціальних гарантій під час проходження служби та після звільнення. Йдеться, зокрема, про збереження робочого місця, грошове забезпечення, медичну допомогу, відпустки, виплати у разі поранення та підтримку після повернення до цивільного життя.

Про це розповіли у Харківському обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Які трудові права мають мобілізовані

Законодавство передбачає для мобілізованих та контрактників низку гарантій, пов’язаних із працевлаштуванням, грошовим забезпеченням і веденням підприємницької діяльності.

Збереження роботи

За мобілізованим працівником на період проходження військової служби зберігаються місце роботи та посада. Після звільнення з військової служби людина має право повернутися на попереднє місце роботи або на рівнозначну посаду відповідно до законодавства.

Грошове забезпечення

На період військової служби роботодавець не зобов’язаний виплачувати працівнику заробітну плату. Натомість військовослужбовець отримує грошове забезпечення від держави.

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Його розмір формується з посадового окладу, виплат за військове звання, вислугу років, умови проходження служби та інших передбачених законодавством доплат. За виконання бойових або спеціальних завдань можуть передбачатися додаткові виплати.

Гарантії для ФОП

Для мобілізованих фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб законодавство передбачає спеціальні податкові гарантії на період військової служби.

Зокрема, за визначених законом умов вони можуть бути звільнені від сплати окремих податків і подання відповідної звітності за себе. Сам статус ФОП при цьому не припиняється автоматично.

Для податкових зобов’язань, які виникли в період проходження служби, також передбачені особливі правила щодо їх виконання та застосування штрафних санкцій.

Зарахування служби до стажу

Період військової служби враховується під час обчислення відповідних видів стажу. Зокрема, він може зараховуватися до страхового, трудового та інших видів стажу відповідно до вимог законодавства.

Це важливо, зокрема, для подальшого пенсійного забезпечення та реалізації трудових прав після завершення служби.

Соціальні та медичні гарантії

Окремий блок гарантій стосується медичної допомоги, виплат у разі поранення чи загибелі військовослужбовця, відпусток та підтримки після повернення до цивільного життя.

Медична допомога

Військовослужбовці мають право на медичне забезпечення. Воно може здійснюватися у військово-медичних закладах, а за необхідності — також у цивільних медичних установах.

Передбачена й можливість отримання окремих стоматологічних послуг та протезування зубів у закладах охорони здоров’я, які працюють за відповідними програмами та мають договори з НСЗУ.

Одноразові виплати

У разі поранення, встановлення інвалідності або загибелі військовослужбовця законодавство передбачає одноразові грошові виплати.

Їхній розмір і порядок призначення залежать від конкретних обставин, причин та наслідків події, а також статусу військовослужбовця.

Відпустки

Під час проходження служби військовослужбовці можуть мати право на різні види відпусток.

Зокрема, законодавство передбачає:

щорічну основну відпустку;

відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин;

додаткову відпустку для учасників бойових дій;

відпустку для лікування.

Конкретні умови та тривалість відпустки залежать від її виду та обставин. При цьому враховується ситуація в підрозділі та встановлені обмеження щодо одночасної відсутності військовослужбовців.

Пільги для учасників бойових дій

Після отримання статусу учасника бойових дій військовослужбовець може користуватися передбаченими законодавством пільгами.

Серед них — пільги на оплату житла та комунальних послуг, окремі гарантії у сфері медичного забезпечення, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші соціальні права.

Конкретний перелік залежить від чинного законодавства та наявності відповідних підстав.

Пенсійні гарантії

Якщо людина до мобілізації вже отримувала пенсію, сам факт призову на військову службу не означає автоматичного припинення її виплати.

Зокрема, відповідні правила поширюються і на осіб, які до початку служби отримували військову пенсію, з урахуванням вимог пенсійного законодавства.

Допомога після звільнення зі служби

Після повернення до цивільного життя військовослужбовці можуть скористатися програмами соціальної та професійної адаптації.

Така підтримка може передбачати професійне навчання, перепідготовку, опанування нової спеціальності, допомогу у працевлаштуванні, психологічну підтримку та реабілітаційні послуги.

Які права діють безпосередньо під час служби

Окремі гарантії стосуються безпосередньо періоду проходження військової служби.

Право на підготовку

Мобілізовані військовослужбовці мають пройти необхідну військову підготовку. Вона має відповідати завданням, які військовослужбовець виконуватиме під час служби.

Підготовка включає необхідні знання та практичні навички, зокрема поводження зі зброєю, тактичну підготовку та інші дисципліни відповідно до військової спеціальності.

Забезпечення військовослужбовців

Держава має забезпечувати військовослужбовців необхідними матеріальними ресурсами відповідно до встановлених норм.

Йдеться, зокрема, про військову форму та спорядження, зброю, харчування, медичне забезпечення та інші види забезпечення, необхідні для виконання службових обов’язків.

Свобода віросповідання

Військовослужбовці мають право на свободу світогляду та віросповідання. Вони можуть сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної.

Водночас реалізація цього права відбувається з урахуванням вимог військової служби, дисципліни та виконання службових обов’язків.

Коли мобілізованого можуть звільнити зі служби

Законодавство передбачає низку підстав для звільнення військовослужбовця з військової служби.

Серед них можуть бути досягнення встановленого віку, стан здоров’я, сімейні обставини або інші передбачені законом підстави. Також звільнення можливе у випадках, пов’язаних із вироком суду, а порядок демобілізації визначається відповідними рішеннями та законодавством.

Куди звертатися, якщо права військового порушують

Якщо військовослужбовець вважає, що його права порушують, він може використовувати передбачені законодавством механізми захисту.

Залежно від ситуації можна звернутися:

до безпосереднього командира або вищого командування;

до військового омбудсмана або Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей;

до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

до Головного управління захисту прав військовослужбовців;

до органів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони;

до Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

до громадських організацій, які надають правову допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам;

на профільні гарячі лінії Міністерства оборони України та інших державних структур.

Водночас важливо документувати можливі порушення. Варто зберігати копії наказів, рапортів, довідок та медичних висновків, фіксувати дати подій і прізвища посадових осіб, а за можливості — зберігати фото- та відеоматеріали.

Такі докази можуть стати важливими під час подальшого звернення до командування, державних органів або суду.

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