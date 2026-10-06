Скасування статусу УБД: кому можуть припинити всі пільги у жовтні

Військовий тримає в руках посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Статус учасника бойових дій дає військовослужбовцям і ветеранам право на низку державних пільг — зокрема знижку на комунальні послуги, медичні гарантії та пенсійні виплати. Водночас закон передбачає випадки, коли статус можуть скасувати. Разом із ним припиняється дія передбачених для УБД соціальних гарантій.

Про це розповіло видання "На пенсії", передають Новини.LIVE.

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Коли можуть скасувати статус УБД

Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій регулюється постановою Кабінету Міністрів України №203. Документ визначає процедуру для військовослужбовців та інших осіб, які виконували завдання із захисту України.

Законодавство передбачає кілька обставин, за яких статус УБД може бути анульований. Серед них:

вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час військової служби чи виконання бойового завдання;

встановлення факту подання неправдивої інформації про особу або її участь у бойових діях;

добровільна відмова від статусу на підставі відповідної заяви.

Рішення про позбавлення статусу ухвалює міжвідомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів після розгляду документів та інших матеріалів справи.

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Позбавлення статусу УБД означає припинення права на соціальні гарантії, які законодавство передбачає саме для учасників бойових дій.

Зокрема, після анулювання статусу припиняється право на:

75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг;

визначені законодавством медичні пільги;

пільговий проїзд у громадському транспорті;

окремі гарантії та переваги у сфері працевлаштування;

безоплатне отримання передбачених законом лікарських засобів;

відповідні надбавки та доплати до пенсії;

інші соціальні гарантії, передбачені для учасників бойових дій.

Також скасування статусу призводить до припинення усіх виплат, право на які пов’язане саме з наявністю посвідчення УБД.

Що буде зі статусом УБД після СЗЧ

Окремі наслідки можуть виникнути у військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство. За таких обставин статус УБД також може бути скасований, а відповідно — припиняються пов’язані з ним соціальні гарантії.

Водночас втрата статусу не обов’язково є остаточною. Законодавство передбачає можливість його поновлення за певних умов.

Якщо військовослужбовець після самовільного залишення частини повернувся на службу у встановленому порядку та виконав передбачені законом вимоги, статус учасника бойових дій і пов’язані з ним соціальні гарантії можуть бути відновлені.

Тобто сам факт втрати статусу через відповідні обставини не завжди означає, що отримати його повторно неможливо. Важливими є обставини справи та виконання встановлених законодавством умов.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки УБД доплачують за статус і особливі заслуги. Розмір виплат залежить від заробітку та тривалості стажу, а за статус УБД передбачена окрема надбавка. У 2026 році вона становить 648,75 грн

Також Новини.LIVE писали, скільки отримають УБД у жовтні на комунальні послуги. Відповідно до законодавства, для них передбачена 75-відсоткова знижка на користування житлом та оплату комунальних послуг у межах установлених норм. Пільга може поширюватися не лише на самого учасника бойових дій, а й на членів його сім’ї, які проживають разом із ним.