Лишение статуса УБД: кому могут отменить все льготы в октябре

Военный держит в руках удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Статус участника боевых действий дает военнослужащим и ветеранам право на ряд государственных льгот — в частности, скидку на коммунальные услуги, медицинские гарантии и пенсионные выплаты. В то же время закон предусматривает случаи, когда этот статус может быть аннулирован. Вместе с ним прекращается действие предусмотренных для УБД социальных гарантий.

Об этом сообщило издание "На пенсии", передают Новини.LIVE.

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Когда могут лишить статуса УБД

Порядок присвоения и лишения статуса участника боевых действий регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 203. Документ определяет процедуру для военнослужащих и других лиц, выполнявших задачи по защите Украины.

Законодательство предусматривает несколько обстоятельств, при которых статус УБД может быть аннулирован. Среди них:

совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время военной службы или выполнения боевого задания;

установление факта представления ложной информации о лице или его участии в боевых действиях;

добровольный отказ от статуса на основании соответствующего заявления.

Решение о лишении статуса принимает межведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов после рассмотрения документов и других материалов дела.

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Лишение статуса УБД означает прекращение права на социальные гарантии, которые законодательство предусматривает именно для участников боевых действий.

В частности, после аннулирования статуса прекращается право на:

75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг;

определенные законодательством медицинские льготы;

льготный проезд в общественном транспорте;

отдельные гарантии и преимущества в сфере трудоустройства;

бесплатное получение предусмотренных законом лекарственных средств;

соответствующие надбавки и доплаты к пенсии;

другие социальные гарантии, предусмотренные для участников боевых действий.

Кроме того, отмена статуса приводит к прекращению всех выплат, право на которые связано именно с наличием удостоверения УБД.

Что будет со статусом УБД после СЗЧ

Отдельные последствия могут возникнуть у военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть или совершивших дезертирство. При таких обстоятельствах статус УБД также может быть отменен, а соответственно — прекращаются связанные с ним социальные гарантии.

В то же время утрата статуса не обязательно является окончательной. Законодательство предусматривает возможность его восстановления при определенных условиях.

Если военнослужащий после самовольного оставления части вернулся на службу в установленном порядке и выполнил предусмотренные законом требования, статус участника боевых действий и связанные с ним социальные гарантии могут быть восстановлены.

То есть сам факт утраты статуса в силу соответствующих обстоятельств не всегда означает, что получить его повторно невозможно. Важную роль играют обстоятельства дела и выполнение установленных законодательством условий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько УБД получают в виде доплаты за статус и особые заслуги. Размер выплат зависит от заработка и продолжительности стажа, а за статус УБД предусмотрена отдельная надбавка. В 2026 году она составляет 648,75 грн

Также Новини.LIVE писали, сколько получат УБД в октябре на коммунальные услуги. Согласно законодательству, для них предусмотрена 75-процентная скидка на пользование жильем и оплату коммунальных услуг в пределах установленных норм. Льгота может распространяться не только на самого участника боевых действий, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним.