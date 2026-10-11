Социальные гарантии для мобилизованных: какие выплаты и льготы полагаются военнослужащим

Военные на учениях. Фото: Генштаб

Мобилизованные украинцы и военнослужащие по контракту обладают рядом прав и социальных гарантий во время прохождения службы и после увольнения. Речь идет, в частности, о сохранении рабочего места, денежном обеспечении, медицинской помощи, отпусках, выплатах в случае ранения и поддержке после возвращения к гражданской жизни.

Об этом рассказали в Харьковском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Какие трудовые права имеют мобилизованные

Законодательство предусматривает для мобилизованных и контрактников ряд гарантий, связанных с трудоустройством, денежным обеспечением и ведением предпринимательской деятельности.

Сохранение работы

За мобилизованным работником на период прохождения военной службы сохраняются место работы и должность. После увольнения с военной службы человек имеет право вернуться на прежнее место работы или на равнозначную должность в соответствии с законодательством.

Денежное обеспечение

На период военной службы работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату. Вместо этого военнослужащий получает денежное довольствие от государства.

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Его размер формируется из должностного оклада, выплат за воинское звание, выслугу лет, условия прохождения службы и других предусмотренных законодательством доплат. За выполнение боевых или специальных задач могут предусматриваться дополнительные выплаты.

Гарантии для индивидуальных предпринимателей

Для мобилизованных физических лиц-предпринимателей и других самозанятых лиц законодательство предусматривает специальные налоговые гарантии на период военной службы.

В частности, при определенных законом условиях они могут быть освобождены от уплаты отдельных налогов и представления соответствующей отчетности за себя. Сам статус ИП при этом не прекращается автоматически.

В отношении налоговых обязательств, возникших в период прохождения службы, также предусмотрены особые правила их исполнения и применения штрафных санкций.

Зачисление службы в стаж

Период военной службы учитывается при исчислении соответствующих видов стажа. В частности, он может зачитываться в страховой, трудовой и другие виды стажа в соответствии с требованиями законодательства.

Это важно, в частности, для дальнейшего пенсионного обеспечения и реализации трудовых прав после завершения службы.

Социальные и медицинские гарантии

Отдельный блок гарантий касается медицинской помощи, выплат в случае ранения или гибели военнослужащего, отпусков и поддержки после возвращения к гражданской жизни.

Медицинская помощь

Военнослужащие имеют право на медицинское обеспечение. Оно может осуществляться в военно-медицинских учреждениях, а при необходимости — также в гражданских медицинских учреждениях.

Предусмотрена также возможность получения отдельных стоматологических услуг и протезирования зубов в учреждениях здравоохранения, которые работают по соответствующим программам и имеют договоры с НСЗУ.

Единовременные выплаты

В случае ранения, установления инвалидности или гибели военнослужащего законодательство предусматривает единовременные денежные выплаты.

Их размер и порядок назначения зависят от конкретных обстоятельств, причин и последствий события, а также от статуса военнослужащего.

Отпуска

Во время прохождения службы военнослужащие могут иметь право на различные виды отпусков.

В частности, законодательство предусматривает:

ежегодный основной отпуск;

отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;

дополнительный отпуск для участников боевых действий;

отпуск для лечения.

Конкретные условия и продолжительность отпуска зависят от его вида и обстоятельств. При этом учитывается ситуация в подразделении и установленные ограничения относительно одновременного отсутствия военнослужащих.

Льготы для участников боевых действий

После получения статуса участника боевых действий военнослужащий может пользоваться предусмотренными законодательством льготами.

Среди них — льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, отдельные гарантии в сфере медицинского обеспечения, санаторно-курортного лечения, проезда и другие социальные права.

Конкретный перечень зависит от действующего законодательства и наличия соответствующих оснований.

Пенсионные гарантии

Если человек до мобилизации уже получал пенсию, сам факт призыва на военную службу не означает автоматического прекращения ее выплаты.

В частности, соответствующие правила распространяются и на лиц, которые до начала службы получали военную пенсию, с учетом требований пенсионного законодательства.

Помощь после увольнения со службы

После возвращения к гражданской жизни военнослужащие могут воспользоваться программами социальной и профессиональной адаптации.

Такая поддержка может включать профессиональное обучение, переподготовку, освоение новой специальности, помощь в трудоустройстве, психологическую поддержку и реабилитационные услуги.

Какие права действуют непосредственно во время службы

Отдельные гарантии касаются непосредственно периода прохождения военной службы.

Право на подготовку

Мобилизованные военнослужащие должны пройти необходимую военную подготовку. Она должна соответствовать задачам, которые военнослужащий будет выполнять во время службы.

Подготовка включает необходимые знания и практические навыки, в частности обращение с оружием, тактическую подготовку и другие дисциплины в соответствии с военной специальностью.

Обеспечение военнослужащих

Государство обязано обеспечивать военнослужащих необходимыми материальными ресурсами в соответствии с установленными нормами.

Речь идет, в частности, о военной форме и снаряжении, оружии, питании, медицинском обеспечении и других видах обеспечения, необходимых для выполнения служебных обязанностей.

Свобода вероисповедания

Военнослужащие имеют право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Они могут исповедовать любую религию или не исповедовать ни одной.

В то же время реализация этого права происходит с учетом требований военной службы, дисциплины и выполнения служебных обязанностей.

Когда мобилизованного могут уволить со службы

Законодательство предусматривает ряд оснований для увольнения военнослужащего с военной службы.

Среди них могут быть достижение установленного возраста, состояние здоровья, семейные обстоятельства или другие предусмотренные законом основания. Также увольнение возможно в случаях, связанных с приговором суда, а порядок демобилизации определяется соответствующими решениями и законодательством.

Куда обращаться, если права военнослужащего нарушаются

Если военнослужащий считает, что его права нарушаются, он может воспользоваться предусмотренными законодательством механизмами защиты.

В зависимости от ситуации можно обратиться:

к непосредственному командиру или высшему командованию;

к военному омбудсмену или Уполномоченному Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей;

к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека;

в Главное управление по защите прав военнослужащих;

в органы Специализированной прокуратуры в сфере обороны;

в Военную службу правопорядка в Вооруженных Силах Украины;

в общественные организации, оказывающие правовую помощь военнослужащим и их семьям;

на профильные горячие линии Министерства обороны Украины и других государственных структур.

В то же время важно документировать возможные нарушения. Следует сохранять копии приказов, рапортов, справок и медицинских заключений, фиксировать даты событий и фамилии должностных лиц, а по возможности — сохранять фото- и видеоматериалы.

Такие доказательства могут оказаться важными при дальнейшем обращении к командованию, государственным органам или в суд.

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