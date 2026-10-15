Социальные гарантии для участников боевых действий: какие льготы сохраняются после демобилизации

Удостоверение и медаль УБД в руке. Фото: УНИАН

Увольнение с военной службы не лишает участников боевых действий права на все социальные гарантии. Бывшие военные со статусом УБД могут и в дальнейшем получать скидку на коммунальные услуги, пользоваться медицинскими льготами, трудовыми гарантиями и поддержкой в получении образования для детей. В то же время некоторые выплаты могут быть прекращены.

Об этом сообщил Житомирский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передают Новини.LIVE.

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Какие льготы УБД действуют после демобилизации

Завершение военной службы не означает автоматической отмены социальных гарантий для защитников. Если человек имеет статус участника боевых действий, он может продолжать пользоваться предусмотренными законом льготами.

Скидка на жилье и коммунальные услуги

Бывшие военнослужащие со статусом УБД имеют право на 75% скидку на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива в пределах установленных законодательством норм. Эта льгота связана со статусом участника боевых действий, а не с фактом прохождения военной службы.

Медицинское обслуживание и лекарства

Законодательство предусматривает для участников боевых действий ряд медицинских льгот. В частности, речь идет об обеспечении лекарственными средствами по рецептам, а также о первоочередном медицинском обслуживании и госпитализации в соответствии с установленными правилами.

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Дополнительный отпуск и трудовые гарантии

Бывшие военные со статусом УБД, которые работают, могут пользоваться предусмотренными для них трудовыми гарантиями. Среди них — право на ежегодный отпуск в удобное время и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в год.

Льготы для детей на получение образования

Дети участников боевых действий при определенных законодательством условиях могут получать государственную целевую поддержку для получения профессионального и высшего образования. Конкретные возможности зависят от вида поддержки, обстоятельств поступления и требований законодательства.

Денежная выплата ко Дню Независимости

Участникам боевых действий предусмотрена ежегодная разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины. Ее размер и порядок предоставления определяет Кабинет Министров Украины. Право на эту помощь связано со статусом УБД, поэтому увольнение со службы само по себе не является основанием для автоматической потери выплаты.

Какие выплаты могут быть прекращены после увольнения

Не все социальные гарантии сохраняются после завершения военной службы. Выплаты и компенсации, основанием для которых является непосредственное прохождение службы, могут прекращаться после увольнения.

В то же время для лиц с инвалидностью вследствие войны законодательством предусмотрены отдельные социальные гарантии. Их перечень и порядок предоставления зависят от установленного статуса и конкретных обстоятельств.

Поэтому бывшим военнослужащим следует различать льготы, связанные со статусом участника боевых действий, и выплаты, право на которые зависит от пребывания на военной службе.

Что делать, если льготы не начисляют

Если после увольнения со службы льгота перестала отображаться или ее не начисляют, следует обратиться в орган, ответственный за ее оформление. Там можно уточнить, актуальны ли сведения о получателе и правильно ли указан его статус.

При необходимости следует обновить данные и выяснить, какие документы требуются для возобновления начислений.

Итак, увольнение со службы не лишает бывших военнослужащих со статусом УБД всех льгот. Скидка на коммунальные услуги, медицинские и трудовые гарантии, поддержка образования детей и ежегодная выплата могут сохраняться в соответствии с законодательством. Однако каждую выплату нужно оценивать отдельно, учитывая основания для ее предоставления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УБД могут получить дополнительный статус. Претендовать на него смогут только военные и ветераны, соответствующие одному из критериев, определенных законопроектом. Инициатива также предусматривает дополнительные социальные гарантии и преимущества.

Кроме того, Новини.LIVE писали, какие льготы и выплаты полагаются мобилизованным. Речь идет, в частности, о сохранении рабочего места, денежном обеспечении, медицинской помощи и отпусках. Также они могут рассчитывать на выплаты в случае ранения и поддержку после возвращения к гражданской жизни.