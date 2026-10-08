УБД могут получить дополнительный статус и новые льготы: кого это касается

Шевроны на плече военнослужащего. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий особый статус для добровольцев Сил безопасности и обороны Украины. Его смогут получить не все военнослужащие, а только те защитники, которые уже имеют статус УБД и соответствуют установленным критериям. Инициатива также предусматривает дополнительные социальные гарантии и льготы.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Кто сможет получить новый статус

Законопроект №16129 был зарегистрирован в Верховной Раде 6 октября 2026 года. Документ предусматривает введение отдельного статуса "доброволец Сил безопасности и обороны Украины".

При этом новый статус не заменит удостоверение участника боевых действий. Напротив, претендовать на него смогут только люди, которые уже имеют статус УБД и соответствуют одному из определенных законопроектом критериев.

Авторы инициативы предлагают охватить три категории защитников:

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Те, кто добровольно поступил на службу без повестки. Речь идет о людях, которые во время АТО, ООС или военного положения самостоятельно обратились в уполномоченный орган комплектования или непосредственно в воинскую часть и были приняты на службу без получения повестки или другого официального уведомления. Участники добровольческих формирований времен АТО. Статус смогут получить бойцы добровольческих батальонов, которые были созданы или самоорганизовались для защиты Украины и непосредственно участвовали в АТО или обеспечении ее проведения. Гражданские лица, защищавшие Украину в начале полномасштабной войны. Эта категория касается людей, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года участвовали в защите своих городов и общин во взаимодействии с силовыми структурами или в составе добровольческих формирований.

Порядок проверки документов и предоставления нового статуса, если закон будет принят, должен определить Кабинет Министров.

Какие преимущества могут получить добровольцы

Новый статус предусматривает не только специальную награду "Доброволец Сил безопасности и обороны Украины", но и дополнительные социальные гарантии.

В частности, законопроект предлагает предоставить добровольцам еще семь календарных дней оплачиваемого отпуска в удобное для них время. Он должен быть дополнительным к предусмотренному для участников боевых действий 14-дневному отпуску.

В то же время механизм применения этой нормы к действующим военнослужащим во время военного положения потребует отдельного урегулирования.

Также добровольцам хотят предоставить возможность бесплатно пользоваться государственными и коммунальными спортивными объектами — бассейнами, спортзалами и спортивными комплексами.

Предусматривается и бесплатный доступ в музеи, галереи и другие культурные учреждения государственной и коммунальной формы собственности. Отдельно речь идет о свободном доступе к библиотечным и архивным фондам.

Еще одно предложенное преимущество касается государственной службы. Если несколько кандидатов на должность наберут одинаковое количество баллов по результатам конкурса, преимущество будет у добровольца, соответствующего всем требованиям к должности. Если одинаковый результат покажут несколько кандидатов с таким статусом, победителя будет определять субъект назначения или руководитель государственной службы.

В то же время реализация инициативы может столкнуться с проблемой подтверждения добровольного поступления на службу. Особенно сложно это может быть в случаях, когда нужно доказать, что человек вступил в армию без получения повестки много лет назад.

Именно поэтому важную роль сыграет правительственный порядок, который определит механизм проверки таких обстоятельств. На его разработку и пересмотр необходимых нормативных актов законопроект отводит три месяца после вступления закона в силу.

В целом инициатива призвана особо отметить людей, добровольно присоединившихся к защите Украины в разные периоды российской агрессии, и предоставить им дополнительные социальные гарантии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие доплаты к пенсии получают ветераны со статусом УБД. Повышение устанавливается к любому виду пенсии при наличии соответствующих правовых оснований. То есть на него могут претендовать не только бывшие военные, но и гражданские пенсионеры, имеющие официальный статус участника боевых действий.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые военные могут получить миллион гривен. При этом общий срок непосредственного участия в боевых действиях должен составлять не менее шести месяцев по состоянию на 13 февраля 2025 года. Если на эту дату военнослужащий подтвердил менее шести месяцев, выплату могут рассчитать пропорционально.