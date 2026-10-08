Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика УБД могут получить дополнительный статус: какие преимущества он дает

УБД могут получить дополнительный статус: какие преимущества он дает

Ua ru
8 октября 2026 13:06
УБД могут получить дополнительный статус и новые льготы: кого это касается
Шевроны на плече военнослужащего. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий особый статус для добровольцев Сил безопасности и обороны Украины. Его смогут получить не все военнослужащие, а только те защитники, которые уже имеют статус УБД и соответствуют установленным критериям. Инициатива также предусматривает дополнительные социальные гарантии и льготы.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Реклама

Кто сможет получить новый статус

Законопроект №16129 был зарегистрирован в Верховной Раде 6 октября 2026 года. Документ предусматривает введение отдельного статуса "доброволец Сил безопасности и обороны Украины".

При этом новый статус не заменит удостоверение участника боевых действий. Напротив, претендовать на него смогут только люди, которые уже имеют статус УБД и соответствуют одному из определенных законопроектом критериев.

Авторы инициативы предлагают охватить три категории защитников:

Читайте также:
  1. Те, кто добровольно поступил на службу без повестки. Речь идет о людях, которые во время АТО, ООС или военного положения самостоятельно обратились в уполномоченный орган комплектования или непосредственно в воинскую часть и были приняты на службу без получения повестки или другого официального уведомления.
  2. Участники добровольческих формирований времен АТО. Статус смогут получить бойцы добровольческих батальонов, которые были созданы или самоорганизовались для защиты Украины и непосредственно участвовали в АТО или обеспечении ее проведения.
  3. Гражданские лица, защищавшие Украину в начале полномасштабной войны. Эта категория касается людей, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года участвовали в защите своих городов и общин во взаимодействии с силовыми структурами или в составе добровольческих формирований.

Порядок проверки документов и предоставления нового статуса, если закон будет принят, должен определить Кабинет Министров.

Какие преимущества могут получить добровольцы

Новый статус предусматривает не только специальную награду "Доброволец Сил безопасности и обороны Украины", но и дополнительные социальные гарантии.

В частности, законопроект предлагает предоставить добровольцам еще семь календарных дней оплачиваемого отпуска в удобное для них время. Он должен быть дополнительным к предусмотренному для участников боевых действий 14-дневному отпуску.

В то же время механизм применения этой нормы к действующим военнослужащим во время военного положения потребует отдельного урегулирования.

Также добровольцам хотят предоставить возможность бесплатно пользоваться государственными и коммунальными спортивными объектами — бассейнами, спортзалами и спортивными комплексами.

Предусматривается и бесплатный доступ в музеи, галереи и другие культурные учреждения государственной и коммунальной формы собственности. Отдельно речь идет о свободном доступе к библиотечным и архивным фондам.

Еще одно предложенное преимущество касается государственной службы. Если несколько кандидатов на должность наберут одинаковое количество баллов по результатам конкурса, преимущество будет у добровольца, соответствующего всем требованиям к должности. Если одинаковый результат покажут несколько кандидатов с таким статусом, победителя будет определять субъект назначения или руководитель государственной службы.

В то же время реализация инициативы может столкнуться с проблемой подтверждения добровольного поступления на службу. Особенно сложно это может быть в случаях, когда нужно доказать, что человек вступил в армию без получения повестки много лет назад.

Именно поэтому важную роль сыграет правительственный порядок, который определит механизм проверки таких обстоятельств. На его разработку и пересмотр необходимых нормативных актов законопроект отводит три месяца после вступления закона в силу.

В целом инициатива призвана особо отметить людей, добровольно присоединившихся к защите Украины в разные периоды российской агрессии, и предоставить им дополнительные социальные гарантии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие доплаты к пенсии получают ветераны со статусом УБД. Повышение устанавливается к любому виду пенсии при наличии соответствующих правовых оснований. То есть на него могут претендовать не только бывшие военные, но и гражданские пенсионеры, имеющие официальный статус участника боевых действий.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые военные могут получить миллион гривен. При этом общий срок непосредственного участия в боевых действиях должен составлять не менее шести месяцев по состоянию на 13 февраля 2025 года. Если на эту дату военнослужащий подтвердил менее шести месяцев, выплату могут рассчитать пропорционально.

военные статус УБД добровольцы льготы УБД
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации