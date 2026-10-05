1 миллион гривен вознаграждения военным: как подтвердить участие в боях

Военный ВСУ. Фото: Генштаб

Военнослужащие, которым еще не исполнилось 25 лет, могут получить 1 миллион гривен вознаграждения за участие в боевых действиях. Но для этого недостаточно просто служить в районе, где ведутся боевые действия, или иметь статус УБД. Известно, какие условия необходимо выполнить и какие документы понадобятся.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию адвоката Екатерины Жегестовской.

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Какой период необходимо подтвердить

Чтобы получить всю сумму — миллион гривен, общее время непосредственного участия в боевых действиях должно составлять не менее шести месяцев по состоянию на 13 февраля 2025 года.

Если на эту дату военнослужащий подтвердил менее шести месяцев, выплату могут рассчитать пропорционально. За каждые 30 дней непосредственного участия полагается одна шестая часть от миллиона гривен.

Для некоторых военнослужащих действуют особые правила. Речь идет о тех, кто не набрал необходимый срок из-за ранения, заболевания, травмы, контузии или увечья, полученных при защите Родины. Также отдельно учитываются военные, которые находились в плену и были освобождены. Они могут претендовать на полную сумму выплаты.

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Почему пребывания в районе боевых действий недостаточно

Служба в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской или другой области, где ведутся боевые действия, еще не подтверждает необходимый для выплаты стаж. То же самое касается и отдельных документов или выплат:

удостоверение участника боевых действий;

дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен;

справки об участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины;

пребывания воинской части в районе ведения боевых действий;

запись о командировке в другую воинскую часть.

Для выплаты согласно постановлению № 153 необходимо подтвердить не просто службу или выполнение задач в определенном районе, а именно непосредственное участие в боевых действиях.

Какие документы помогут

Непосредственное участие в боях подтверждают специальные справки. Их оформляют в соответствии с постановлением Министра обороны Украины от 26 сентября 2025 года № 5601/уд.

А основанием для их оформления являются первичные служебные документы. Среди них:

боевые приказы и боевые распоряжения;

журналы боевых действий;

журналы ведения оперативной обстановки;

боевые донесения;

рапорты или донесения командиров подразделений;

другие документы, в которых зафиксировано участие конкретного военнослужащего в боевых действиях.

При этом военнослужащему не нужно самостоятельно собирать выписки из всех боевых приказов и журналов. Эти документы хранятся в воинских частях.

Подходит ли справка для оформления УБД

Справка по форме приложения 6, которую выдают для оформления статуса участника боевых действий, подтверждает, что военнослужащий принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины. В то же время по ней невозможно определить точную продолжительность непосредственного участия в боях, ведь документ может охватывать также время выполнения других задач.

Если возникнет судебный спор, такую справку можно приложить к другим документам в качестве дополнительного подтверждения. Например, вместе со справками из воинской части.

Если военнослужащий служил в нескольких частях

Отдельные документы нужны и тем, кто за время службы сменил несколько воинских частей. Если непосредственное участие в боевых действиях имело место в разных местах, должны быть справки из каждого из них.

Также необходимо подтвердить, что ранее за участие в боевых действиях награда не выплачивалась.

Ранее Новини.LIVE писали, из чего состоит денежное обеспечение военнослужащих в 2026 году. Базовая выплата зависит от должности, звания и выслуги, а дополнительные вознаграждения — от задач и места их выполнения. За отдельные боевые задачи военным могут начислять до 170 000 гривен в месяц, а за штурмовые действия предусмотрены отдельные выплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, хватит ли средств на выплаты военным. По словам народного депутата Богдана Кицака, выплаты защитникам относятся к защищенным расходам бюджета, поэтому средства на них предусмотрены до конца года. В то же время повышение минимального денежного обеспечения пока остается под вопросом из-за проблем с международным финансированием.