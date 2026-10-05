1 мільйон гривень винагороди для військових: як довести участь у боях

Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб

Військові, яким ще не виповнилося 25 років, можуть отримати 1 мільйон гривень винагороди за участь у бойових діях. Але для цього недостатньо служити в районі, де точаться бойові дії, або мати статус УБД. Відомо, які умови треба виконати і які документи знадобляться.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією адвокатки Катерини Жегестовської.

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Який період треба підтвердити

Щоб отримати всю суму — мільйон гривень, загальний час безпосередньої участі у бойових діях має становити щонайменше шість місяців станом на 13 лютого 2025 року.

Якщо на цю дату військовий підтвердив менше шести місяців, виплату можуть порахувати пропорційно. За кожні 30 днів безпосередньої участі належить одна шоста частина від мільйона гривень.

Для деяких військовослужбовців діють окремі правила. Йдеться про тих, хто не назбирав необхідний період через поранення, захворювання, травму, контузію або каліцтво, отримані під час захисту Батьківщини. Також окремо враховують військових, які перебували в полоні та були звільнені. Вони можуть претендувати на повну суму виплати.

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Чому перебування в районі бойових дій недостатньо

Служба в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській чи іншій області, де ведуться бойові дії, ще не підтверджує потрібний для виплати період. Те саме стосується і окремих документів чи виплат:

посвідчення учасника бойових дій;

додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень;

довідки про участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України;

перебування військової частини в районі ведення бойових дій;

запис про відрядження до іншої військової частини.

Для виплати за постановою №153 потрібно підтвердити не просто службу або виконання завдань у певному районі, а саме безпосередню участь у бойових діях.

Які документи допоможуть

Безпосередню участь у боях підтверджують спеціальні довідки. Їх оформлюють згідно з рішенням Міністра оборони України від 26 вересня 2025 року №5601/уд.

А підставою для їх оформлення є первинні службові документи. Серед них:

бойові накази та бойові розпорядження;

журнали бойових дій;

журнали ведення оперативної обстановки;

бойові донесення;

рапорти або донесення командирів підрозділів;

інші документи, де зафіксована участь конкретного військовослужбовця у бойових діях.

При цьому військовому не потрібно самостійно збирати витяги з усіх бойових наказів і журналів. Ці документи зберігаються у військових частинах.

Чи підходить довідка для оформлення УБД

Довідка за формою додатка 6, яку видають для оформлення статусу учасника бойових дій, засвідчує, що військовослужбовець брав участь у заходах із забезпечення оборони України. Водночас за нею неможливо визначити точну тривалість безпосередньої участі в боях, адже документ може охоплювати також час виконання інших завдань.

Якщо виникне судовий спір, таку довідку можна долучити до інших документів як додаткове підтвердження. Наприклад, разом із довідками військової частини.

Якщо військовий служив у кількох частинах

Окремі документи потрібні й тим, хто за час служби змінив кілька військових частин. Якщо безпосередня участь у бойових діях була в різних місцях, мають бути довідки з кожного з них.

Також необхідно підтвердити, що раніше за участь в бойових діях нагороду не виплачували.

Раніше Новини.LIVE писали, з чого складається грошове забезпечення військовослужбовців у 2026 році. Базова виплата залежить від посади, звання та вислуги, а додаткові винагороди — від завдань і місця їх виконання. За окремі бойові завдання військовим можуть нараховувати до 170 000 гривень на місяць, а за штурмові дії передбачені окремі виплати.

Також Новини.LIVE розповідали, чи вистачить коштів на виплати військовим. За словами нардепа Богдана Кицака, виплати захисникам належать до захищених видатків бюджету, тому кошти на них передбачені до кінця року. Водночас підвищення мінімального грошового забезпечення поки залишається під питанням через проблеми з міжнародним фінансуванням.