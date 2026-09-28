Грошове забезпечення в ЗСУ: скільки становитиме мінімальна сума у жовтні 2026 року

Військовослужбовці їдуть в авто. Фото: Генштаб

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з базової виплати та додаткових винагород. Перша залежить від посади, звання, вислуги років та умов служби, а друга — від характеру й складності завдань. У 2026 році військові можуть отримувати від 20 130 грн базового забезпечення до значно більших сум із урахуванням бойових і спеціальних доплат.

Про те, як нараховується грошове забезпечення військовослужбовцям, розповіли в інформагентстві Міністерства оборони України АрміяInform, передають Новини.LIVE.

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З чого складається базове грошове забезпечення

Мінімальне грошове забезпечення у 2026 році становить 20 130 грн. Таку суму отримує рекрут під час перебування у навчальному центрі. Після зарахування до військової частини виплати зростають і залежать від посади, звання, вислуги, виду військ та інших умов служби.

Основні виплати регламентує наказ Міністерства оборони №260. До базових складових належать:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Окремо передбачені щомісячні додаткові виплати. Серед них — підвищення посадового окладу, різні надбавки за особливості проходження служби, кваліфікацію, службу у ССО, роботу в умовах режимних обмежень, почесні та спортивні звання, а також доплати за науковий ступінь чи вчене звання.

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До цієї категорії також належать винагороди за виконання завдань у сфері кібербезпеки та кіберзахисту і премії.

Крім щомісячних виплат, військовослужбовці можуть отримувати одноразові винагороди та допомогу. Зокрема, за морську службу, стрибки з парашутом, водолазні роботи, протимінну діяльність і бойове чергування. Передбачена також допомога на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та при укладанні першого контракту.

Розмір виплат залежить і від виду військ. Зокрема, він може відрізнятися у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Силах спеціальних операцій.

Які додаткові винагороди отримують військові

Окрім базового забезпечення, військовим можуть нараховувати спеціальні щомісячні винагороди. Їхній розмір залежить від завдань, місця та умов їх виконання:

10 000 грн — за виконання обов’язків у тилу, якщо військовий не має права на іншу додаткову винагороду;

30 000 грн на місяць — за виконання бойових і спеціальних завдань;

50 000 грн на місяць — за роботу на пунктах управління;

100 000 грн на місяць — за безпосередню участь у бойових діях.

Якщо військовослужбовець одночасно має право на кілька таких виплат, за один день йому нараховується одна — більша за розміром.

Виплати залежно від відстані до лінії фронту

Окремо передбачені винагороди, розмір яких залежить від району виконання завдань. Вони нараховуються пропорційно кількості днів перебування у відповідній зоні.

170 000 грн на місяць передбачено за виконання завдань на лінії зіткнення або в наступі, контрнаступі чи контратаці, на тимчасово окупованій території, між позиціями Сил оборони та противника, а також на території противника.

70 000 грн на місяць виплачують за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Якщо протягом місяця військовий виконував завдання у різних районах, виплата розраховується окремо за кожен день перебування у відповідній зоні. Ці винагороди не скасовують доплату у 100 000 грн, а нараховуються додатково до неї.

Скільки платять за штурм і повернення позицій

Окремі виплати передбачені за штурмові дії та відновлення позицій:

40 000 грн за добу — за штурм із захопленням позицій безпосередньо на лінії зіткнення або в глибині оборони противника;

20 000 грн за добу — за повернення позицій, які були захоплені інфільтрованими групами противника у глибині власної оборони.

Якщо протягом однієї доби є підстави для обох виплат, військовослужбовцю нараховують більшу суму — 40 000 грн.

Винагорода за захоплення військовополоненого

За кожного захопленого військовополоненого передбачена виплата 100 000 грн на підрозділ або групу, яка безпосередньо здійснила захоплення.

Кошти розподіляють між військовослужбовцями з урахуванням особистого внеску кожного учасника.

Виплата за підтверджений результат ближнього бою

Ще одна додаткова винагорода становить 15 000 грн для підрозділу або групи за підтверджений результат бойового завдання у стрілецькому чи рукопашному бою.

Для отримання коштів мають бути підтверджені визначені порядком підстави. Зокрема, необхідна відеофіксація виконання відповідного бойового завдання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що виплати, пов’язані із загибеллю або зникненням безвісти військовослужбовців, призначатимуть швидше. Міноборони не оскаржуватиме окремі судові рішення в таких справах. Це має скоротити кількість зайвих бюрократичних процедур для їхніх родин і пришвидшити оформлення належних соціальних гарантій.

Також Новини.LIVE писали, скільки військовослужбовцям виплачують на період відрядження. Захиснику можуть компенсувати витрати на дорогу, проживання, багаж та інші передбачені видатки. Крім того, за кожну добу поїздки виплачують 300 грн добових.