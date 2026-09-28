Денежное обеспечение в ВСУ: какова будет минимальная сумма в октябре 2026 года

Выплаты военнослужащим: какова будет минимальная сумма в октябре
Денежное обеспечение военнослужащих состоит из базовой выплаты и дополнительных вознаграждений. Первая зависит от должности, звания, стажа и условий службы, а вторая — от характера и сложности задач. В 2026 году военные могут получать от 20 130 грн базового обеспечения до значительно больших сумм с учетом боевых и специальных доплат.
О том, как начисляется денежное довольствие военнослужащим, рассказали в информагентстве Министерства обороны Украины АрмияInform, передают Новини.LIVE.
Из чего состоит базовое денежное обеспечение
Минимальное денежное обеспечение в 2026 году составляет 20 130 грн. Такую сумму получает рекрут во время пребывания в учебном центре. После зачисления в воинскую часть выплаты увеличиваются и зависят от должности, звания, выслуги, рода войск и других условий службы.
Основные выплаты регламентируются приказом Министерства обороны № 260. К базовым составляющим относятся:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет.
Отдельно предусмотрены ежемесячные дополнительные выплаты. Среди них — повышение должностного оклада, различные надбавки за особенности прохождения службы, квалификацию, службу в ССО, работу в условиях режимных ограничений, почетные и спортивные звания, а также доплаты за научную степень или ученое звание.
К этой категории также относятся вознаграждения за выполнение задач в сфере кибербезопасности и киберзащиты и премии.
Помимо ежемесячных выплат военнослужащие могут получать единовременные вознаграждения и пособия. В частности, за морскую службу, прыжки с парашютом, водолазные работы, противоминную деятельность и боевое дежурство. Предусмотрена также помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и при заключении первого контракта.
Размер выплат зависит и от рода войск. В частности, он может отличаться в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций.
Какие дополнительные вознаграждения получают военные
Помимо базового обеспечения, военным могут начисляться специальные ежемесячные вознаграждения. Их размер зависит от задач, места и условий их выполнения:
- 10 000 грн — за выполнение обязанностей в тылу, если военнослужащий не имеет права на другое дополнительное вознаграждение;
- 30 000 грн в месяц — за выполнение боевых и специальных задач;
- 50 000 грн в месяц — за работу на пунктах управления;
- 100 000 грн в месяц — за непосредственное участие в боевых действиях.
Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких выплат, за один день ему начисляется одна — наибольшая по размеру.
Выплаты в зависимости от расстояния до линии фронта
Отдельно предусмотрены вознаграждения, размер которых зависит от района выполнения задач. Они начисляются пропорционально количеству дней пребывания в соответствующей зоне.
170 000 грн в месяц предусмотрено за выполнение задач на линии соприкосновения или в наступлении, контрнаступлении или контратаке, на временно оккупированной территории, между позициями Сил обороны и противника, а также на территории противника.
70 000 грн в месяц выплачивают за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.
Если в течение месяца военнослужащий выполнял задачи в разных районах, выплата рассчитывается отдельно за каждый день пребывания в соответствующей зоне. Эти вознаграждения не отменяют доплату в размере 100 000 грн, а начисляются дополнительно к ней.
Сколько платят за штурм и восстановление позиций
Отдельные выплаты предусмотрены за штурмовые действия и восстановление позиций:
- 40 000 грн в сутки — за штурм с захватом позиций непосредственно на линии соприкосновения или в глубине обороны противника;
- 20 000 грн в сутки — за возвращение позиций, которые были захвачены инфильтрированными группами противника в глубине собственной обороны.
Если в течение суток имеются основания для обеих выплат, военнослужащему начисляют большую сумму — 40 000 грн.
Вознаграждение за захват военнопленного
За каждого захваченного военнопленного предусмотрена выплата в размере 100 000 грн подразделению или группе, непосредственно осуществившей захват.
Средства распределяются между военнослужащими с учетом личного вклада каждого участника.
Выплата за подтвержденный результат ближнего боя
Еще одно дополнительное вознаграждение составляет 15 000 грн для подразделения или группы за подтвержденный результат выполнения боевого задания в стрелковом или рукопашном бою.
Для получения средств должны быть подтверждены установленные порядком основания. В частности, необходима видеофиксация выполнения соответствующего боевого задания.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что выплаты, связанные с гибелью или исчезновением без вести военнослужащих, будут назначаться быстрее. Минобороны не будет обжаловать отдельные судебные решения по таким делам. Это должно сократить количество лишних бюрократических процедур для их семей и ускорить оформление положенных социальных гарантий.
Также Новини.LIVE писали, сколько выплачивают военнослужащим за период командировки. Военнослужащему могут компенсировать расходы на проезд, проживание, багаж и другие предусмотренные расходы. Кроме того, за каждые сутки поездки выплачивают 300 грн суточных.