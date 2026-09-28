Денежное обеспечение в ВСУ: какова будет минимальная сумма в октябре 2026 года

Военнослужащие едут в автомобиле. Фото: Генштаб

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из базовой выплаты и дополнительных вознаграждений. Первая зависит от должности, звания, стажа и условий службы, а вторая — от характера и сложности задач. В 2026 году военные могут получать от 20 130 грн базового обеспечения до значительно больших сумм с учетом боевых и специальных доплат.

О том, как начисляется денежное довольствие военнослужащим, рассказали в информагентстве Министерства обороны Украины АрмияInform, передают Новини.LIVE.

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Из чего состоит базовое денежное обеспечение

Минимальное денежное обеспечение в 2026 году составляет 20 130 грн. Такую сумму получает рекрут во время пребывания в учебном центре. После зачисления в воинскую часть выплаты увеличиваются и зависят от должности, звания, выслуги, рода войск и других условий службы.

Основные выплаты регламентируются приказом Министерства обороны № 260. К базовым составляющим относятся:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Отдельно предусмотрены ежемесячные дополнительные выплаты. Среди них — повышение должностного оклада, различные надбавки за особенности прохождения службы, квалификацию, службу в ССО, работу в условиях режимных ограничений, почетные и спортивные звания, а также доплаты за научную степень или ученое звание.

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К этой категории также относятся вознаграждения за выполнение задач в сфере кибербезопасности и киберзащиты и премии.

Помимо ежемесячных выплат военнослужащие могут получать единовременные вознаграждения и пособия. В частности, за морскую службу, прыжки с парашютом, водолазные работы, противоминную деятельность и боевое дежурство. Предусмотрена также помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и при заключении первого контракта.

Размер выплат зависит и от рода войск. В частности, он может отличаться в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций.

Какие дополнительные вознаграждения получают военные

Помимо базового обеспечения, военным могут начисляться специальные ежемесячные вознаграждения. Их размер зависит от задач, места и условий их выполнения:

10 000 грн — за выполнение обязанностей в тылу, если военнослужащий не имеет права на другое дополнительное вознаграждение;

30 000 грн в месяц — за выполнение боевых и специальных задач;

50 000 грн в месяц — за работу на пунктах управления;

100 000 грн в месяц — за непосредственное участие в боевых действиях.

Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких выплат, за один день ему начисляется одна — наибольшая по размеру.

Выплаты в зависимости от расстояния до линии фронта

Отдельно предусмотрены вознаграждения, размер которых зависит от района выполнения задач. Они начисляются пропорционально количеству дней пребывания в соответствующей зоне.

170 000 грн в месяц предусмотрено за выполнение задач на линии соприкосновения или в наступлении, контрнаступлении или контратаке, на временно оккупированной территории, между позициями Сил обороны и противника, а также на территории противника.

70 000 грн в месяц выплачивают за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Если в течение месяца военнослужащий выполнял задачи в разных районах, выплата рассчитывается отдельно за каждый день пребывания в соответствующей зоне. Эти вознаграждения не отменяют доплату в размере 100 000 грн, а начисляются дополнительно к ней.

Сколько платят за штурм и восстановление позиций

Отдельные выплаты предусмотрены за штурмовые действия и восстановление позиций:

40 000 грн в сутки — за штурм с захватом позиций непосредственно на линии соприкосновения или в глубине обороны противника;

20 000 грн в сутки — за возвращение позиций, которые были захвачены инфильтрированными группами противника в глубине собственной обороны.

Если в течение суток имеются основания для обеих выплат, военнослужащему начисляют большую сумму — 40 000 грн.

Вознаграждение за захват военнопленного

За каждого захваченного военнопленного предусмотрена выплата в размере 100 000 грн подразделению или группе, непосредственно осуществившей захват.

Средства распределяются между военнослужащими с учетом личного вклада каждого участника.

Выплата за подтвержденный результат ближнего боя

Еще одно дополнительное вознаграждение составляет 15 000 грн для подразделения или группы за подтвержденный результат выполнения боевого задания в стрелковом или рукопашном бою.

Для получения средств должны быть подтверждены установленные порядком основания. В частности, необходима видеофиксация выполнения соответствующего боевого задания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что выплаты, связанные с гибелью или исчезновением без вести военнослужащих, будут назначаться быстрее. Минобороны не будет обжаловать отдельные судебные решения по таким делам. Это должно сократить количество лишних бюрократических процедур для их семей и ускорить оформление положенных социальных гарантий.

Также Новини.LIVE писали, сколько выплачивают военнослужащим за период командировки. Военнослужащему могут компенсировать расходы на проезд, проживание, багаж и другие предусмотренные расходы. Кроме того, за каждые сутки поездки выплачивают 300 грн суточных.