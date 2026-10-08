УБД можуть отримати додатковий статус та нові пільги: кого стосується

Шеврони на плечі у військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає окремий статус для добровольців Сил безпеки і оборони України. Його зможуть отримати не всі військові, а лише захисники, які вже мають статус УБД та відповідають визначеним критеріям. Ініціатива також передбачає додаткові соціальні гарантії та переваги.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" передають Новини.LIVE.

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Хто зможе отримати новий статус

Законопроєкт №16129 зареєстрували у Верховній Раді 6 жовтня 2026 року. Документ передбачає запровадження окремого статусу "доброволець Сил безпеки і оборони України".

При цьому новий статус не замінюватиме посвідчення учасника бойових дій. Навпаки, претендувати на нього зможуть лише люди, які вже мають статус УБД та відповідають одному з визначених законопроєктом критеріїв.

Автори ініціативи пропонують охопити три категорії захисників:

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Ті, хто добровільно вступив на службу без повістки. Йдеться про людей, які під час АТО, ООС або воєнного стану самостійно звернулися до уповноваженого органу комплектування чи безпосередньо до військової частини та були прийняті на службу без отримання повістки чи іншого офіційного повідомлення. Учасники добровольчих формувань часів АТО. Статус зможуть отримати бійці добробатів, які були створені або самоорганізувалися для захисту України та безпосередньо брали участь в АТО чи забезпеченні її проведення. Цивільні, які захищали Україну на початку повномасштабної війни. Ця категорія стосується людей, які з 24 лютого до 25 березня 2022 року долучалися до захисту своїх міст і громад у взаємодії із силовими структурами або у складі добровольчих формувань.

Порядок перевірки документів та надання нового статусу, якщо закон ухвалять, має визначити Кабінет Міністрів.

Які переваги можуть отримати добровольці

Новий статус передбачає не лише спеціальну відзнаку "Доброволець Сил безпеки і оборони України", а й додаткові соціальні гарантії.

Зокрема, законопроєкт пропонує надати добровольцям ще сім календарних днів оплачуваної відпустки у зручний для них час. Вона має бути додатковою до передбаченої для УБД 14-денної відпустки.

Водночас механізм застосування цієї норми до чинних військовослужбовців під час воєнного стану потребуватиме окремого врегулювання.

Також добровольцям хочуть надати можливість безплатно користуватися державними та комунальними спортивними об’єктами — басейнами, спортзалами й спортивними комплексами.

Передбачається і безоплатний доступ до музеїв, галерей та інших культурних закладів державної і комунальної форми власності. Окремо йдеться про вільний доступ до бібліотечних та архівних фондів.

Ще одна запропонована перевага стосується державної служби. Якщо кілька кандидатів на посаду наберуть однакову кількість балів за результатами конкурсу, перевагу матиме доброволець, який відповідає всім вимогам до посади. Якщо однаковий результат покажуть кілька кандидатів із таким статусом, переможця визначатиме суб’єкт призначення або керівник державної служби.

Водночас реалізація ініціативи може зіткнутися з проблемою підтвердження добровільного вступу на службу. Особливо складно це може бути у випадках, коли потрібно довести, що людина приєдналася до війська без отримання повістки багато років тому.

Саме тому важливим стане урядовий порядок, який визначатиме механізм перевірки таких обставин. На його розроблення та перегляд необхідних нормативних актів законопроєкт відводить три місяці після набрання законом чинності.

Загалом ініціатива покликана окремо відзначити людей, які добровільно долучилися до захисту України в різні періоди російської агресії, та надати їм додаткові соціальні гарантії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які доплати до пенсії отримують ветерани зі статусом УБД. Підвищення встановлюється до будь-якого виду пенсії за наявності відповідних правових підстав. Тобто на нього можуть претендувати не лише колишні військові, а й цивільні пенсіонери, які мають офіційний статус учасника бойових дій.

Також Новини.LIVE писали, що деякі військові можуть отримати мільйон гривень. При цьому загальний час безпосередньої участі у бойових діях має становити щонайменше шість місяців станом на 13 лютого 2025 року. Якщо на цю дату військовий підтвердив менше шести місяців, виплату можуть порахувати пропорційно.