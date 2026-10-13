Грошове забезпечення військових може зрости: які зміни до бюджету готують

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Українським військовим вже кілька років не підвищують оклади, хоча за цей час ціни суттєво зросли. У Верховній Раді знайшли можливість переглянути виплати захисникам без підвищення податків і урізання соціальних видатків. Також пропонується зробити їх захищеною статтею бюджету.

Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в ефірі Ранок.LIVE.

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Скільки зараз отримують військові

За словами Железняка, базове грошове забезпечення військових не підвищували вже п’ятий рік. Він звернув увагу на те, що купівельна спроможність виплат знизилася через зростання цін.

Наприклад, військовий, який служить у тилу, отримує близько 30 000 гривень на місяць. Йдеться про 20 000 гривень основного забезпечення та ще 10 000 додаткової винагороди за відповідних умов.

Депутат порівняв ці суми з зарплатами в цивільних професіях.

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"У нас збирач меблів отримує 60–100 тисяч гривень, а військовий — 30 тисяч", — каже він.

На скільки можуть зрости виплати військовим

За словами депутата, вдалося знайти можливість перерозподілити 200 мільярдів гривень, не підвищуючи податки і не чіпаючи соціальну сферу. Це дозволить одночасно підвищити грошове забезпечення військовослужбовців на 20%. Якщо зараз військовий отримує 30 000 гривень на місяць, виплати можуть зрости до 36 000 гривень.

Хоча Железняк визнає, що навіть такого підвищення військовим наразі недостатньо.

Які ще зміни до бюджету пропонуються

Окрім підвищення виплат, депутат пропонує захистити статтю видатків, передбачену на грошове забезпечення військових. За його словами, необхідно встановити правило, за яким ці гроші не можна буде перекидати на інші потреби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як зміниться оформлення документів для військових після поранення. Тепер командир має видати наказ про обставини травми протягом п’яти днів, а довідку військовослужбовець зможе отримати в електронному або паперовому вигляді. Ці документи потрібні для проходження ВЛК та оформлення виплат, тому затримок має стати менше.

Також Новини.LIVE писали, скільки можуть отримувати військові під час лікування. За хвороби передбачена винагорода 10 000 гривень, а за поранення, пов’язане із захистом України, виплата може сягати 100 000 гривень на місяць. Водночас дві такі винагороди за один період не сумують.