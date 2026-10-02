Виплати військовим: чи додається надбавка у 10 тисяч грн до "бойових"

Український військовослужбовець йде лісовою дорогою. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовцям в Україні можуть нараховувати додаткову винагороду у 10 000 грн на місяць, якщо вони не беруть безпосередньої участі в бойових діях і не виконують завдання на визначених пунктах управління. Водночас ця виплата не додається автоматично до винагород у 30 000 або 50 000 грн.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Кому виплачують додаткові 10 тисяч гривень

Розмір грошового забезпечення військового залежить від його посади, звання, вислуги років, характеру служби та завдань, які він виконує.

Якщо військовослужбовець не залучений до бойових дій і не виконує завдання на визначених пунктах управління, йому виплачують основне грошове забезпечення та додаткову винагороду у розмірі 10 000 грн на місяць.

У такому разі загальний гарантований мінімум за виконання обов’язків військової служби становить від 30 000 грн на місяць. Водночас фактична сума може бути більшою, оскільки до грошового забезпечення входять різні виплати, пов’язані зі званням, посадою та вислугою.

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Скільки платять за бойові та спеціальні завдання

Для військовослужбовців, які виконують визначені бойові або спеціальні завдання, передбачені інші додаткові винагороди.

Зокрема, військовим можуть нараховувати:

30 000 грн — за виконання визначених бойових або спеціальних завдань;

50 000 грн — за виконання завдань на визначених пунктах управління.

Ці виплати нараховують пропорційно фактичному часу виконання відповідних завдань. Тобто військовослужбовець отримує винагороду за той період, протягом якого мав право на відповідну виплату.

Чи можна отримати одночасно 10, 30 і 50 тисяч

Додаткові 10 000 грн не виплачуються одночасно з винагородою у 30 000 або 50 000 грн за ті самі періоди.

Якщо військовослужбовець виконує завдання, за які передбачена вища додаткова винагорода, йому нараховують саме її. Тобто виплати не складаються механічно за принципом 10 000 + 30 000 або 10 000 + 50 000 грн.

Отже, конкретний розмір грошового забезпечення залежить не лише від того, чи служить військовий у тилу або залучений до виконання бойових завдань. Враховуються також його військове звання, посада, вислуга років та характер завдань, які він виконує.

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