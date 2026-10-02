Выплаты военным: добавляется ли надбавка в размере 10 тысяч гривен к "боевым"

Украинский военнослужащий идет по лесной дороге. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащим в Украине может начисляться дополнительное вознаграждение в размере 10 000 грн в месяц, если они не принимают непосредственного участия в боевых действиях и не выполняют задачи на определенных пунктах управления. При этом эта выплата не добавляется автоматически к вознаграждениям в размере 30 000 или 50 000 грн.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Кому выплачивают дополнительные 10 тысяч гривен

Размер денежного довольствия военнослужащего зависит от его должности, звания, выслуги лет, характера службы и задач, которые он выполняет.

Если военнослужащий не задействован в боевых действиях и не выполняет задачи на определенных пунктах управления, ему выплачивают основное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в размере 10 000 грн в месяц.

В таком случае общий гарантированный минимум за выполнение обязанностей военной службы составляет от 30 000 грн в месяц. При этом фактическая сумма может быть больше, поскольку в денежное довольствие входят различные выплаты, связанные со званием, должностью и выслугой.

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Для военнослужащих, выполняющих определенные боевые или специальные задачи, предусмотрены другие дополнительные вознаграждения.

В частности, военным могут начислять:

30 000 грн — за выполнение определенных боевых или специальных задач;

50 000 грн — за выполнение задач на определенных пунктах управления.

Эти выплаты начисляются пропорционально фактическому времени выполнения соответствующих задач. То есть военнослужащий получает вознаграждение за тот период, в течение которого имел право на соответствующую выплату.

Можно ли получить одновременно 10, 30 и 50 тысяч

Дополнительные 10 000 грн не выплачиваются одновременно с вознаграждением в размере 30 000 или 50 000 грн за те же периоды.

Если военнослужащий выполняет задачи, за которые предусмотрено более высокое дополнительное вознаграждение, ему начисляют именно его. То есть выплаты не суммируются механически по принципу 10 000 + 30 000 или 10 000 + 50 000 грн.

Таким образом, конкретный размер денежного довольствия зависит не только от того, служит ли военный в тылу или задействован в выполнении боевых задач. Учитываются также его воинское звание, должность, выслуга лет и характер задач, которые он выполняет.

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