Денежное обеспечение военнослужащих может увеличиться: какие изменения в бюджет готовят

Военнослужащие ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Украинским военным уже несколько лет не повышают оклады, хотя за это время цены существенно выросли. В Верховной Раде нашли возможность пересмотреть выплаты защитникам без повышения налогов и сокращения социальных расходов. Также предлагается сделать их защищенной статьей бюджета.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в эфире Ранок.LIVE.

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Сколько сейчас получают военные

По словам Железняка, базовое денежное обеспечение военных не повышалось уже пятый год. Он обратил внимание на то, что покупательная способность выплат снизилась из-за роста цен.

Например, военный, служащий в тылу, получает около 30 000 гривен в месяц. Речь идет о 20 000 гривен основного обеспечения и еще 10 000 дополнительного вознаграждения при соответствующих условиях.

Депутат сравнил эти суммы с зарплатами в гражданских профессиях.

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"У нас сборщик мебели получает 60–100 тысяч гривен, а военный — 30 тысяч", — говорит он.

Насколько могут вырасти выплаты военным

По словам депутата, удалось найти возможность перераспределить 200 миллиардов гривен, не повышая налоги и не затрагивая социальную сферу. Это позволит одновременно повысить денежное довольствие военнослужащих на 20%. Если сейчас военнослужащий получает 30 000 гривен в месяц, выплаты могут вырасти до 36 000 гривен.

Хотя Железняк признает, что даже такого повышения военным недостаточно.

Какие еще изменения в бюджет предлагают

Помимо повышения выплат, депутат предлагает защитить статью расходов, предусмотренную на денежное обеспечение военных. По его словам, необходимо установить правило, согласно которому эти деньги нельзя будет перенаправлять на другие нужды.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменится оформление документов для военных после ранения. Теперь командир должен издать приказ об обстоятельствах травмы в течение пяти дней, а справку военнослужащий сможет получить в электронном или бумажном виде. Эти документы нужны для прохождения ВЛК и оформления выплат, поэтому задержек должно стать меньше.

Также Новини.LIVE писали, сколько могут получать военные во время лечения. За болезнь предусмотрено вознаграждение в размере 10 000 гривен, а за ранение, связанное с защитой Украины, выплата может достигать 100 000 гривен в месяц. При этом две такие выплаты за один период не суммируются.