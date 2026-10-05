Выплаты военнослужащим на время лечения: кому доплачивают 10 тыс. грн

Пациент в коридоре военного госпиталя. Фото: УНИАН

Военнослужащие могут получать дополнительное вознаграждение во время лечения, однако его размер зависит от причины пребывания в медицинском учреждении и наличия права на другие выплаты. С июля 2026 года действуют обновленные правила начисления дополнительного вознаграждения. Объяснили, в каких случаях военнослужащему полагается 10 тысяч гривен, а в каких сумма может составить 100 тысяч.

Об этом рассказали в Сумском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

Реклама

Когда военнослужащему во время лечения выплачивают 10 тысяч гривен

Сам факт пребывания военнослужащего на лечении не означает автоматического прекращения выплаты дополнительного вознаграждения.

Если военнослужащий лечится по причине заболевания и не имеет права на более высокую дополнительную выплату, ему продолжают начислять основное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.

Таким образом, лечение по причине болезни само по себе не является основанием для отмены этой выплаты.

Читайте также:

Когда сумма может составлять 100 тысяч гривен

Другие правила действуют в отношении военнослужащих, получивших ранение, контузию, травму или увечье, связанные с защитой Украины.

Если военнослужащий находится на стационарном лечении в связи с таким повреждением, ему может быть назначено дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц. Его выплачивают пропорционально времени, в течение которого военнослужащий имеет право на соответствующее вознаграждение.

Такая выплата предусмотрена и после выписки из стационара, если военнослужащего направили в отпуск для лечения после тяжелого ранения в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии.

Можно ли получить 10 и 100 тысяч одновременно

Одновременно получить обе дополнительные выплаты за один и тот же период нельзя.

Если военнослужащий одновременно соответствует условиям для нескольких видов дополнительного вознаграждения, за один и тот же период ему выплачивают только одно — большее по размеру.

То есть если военнослужащий имеет право на 100 тысяч гривен, дополнительные 10 тысяч гривен сверху не начисляются.

Сколько выплачивают, если лечение длится более четырех месяцев

В случае непрерывного лечения свыше четырех месяцев выплаты могут продолжаться. Для этого необходимы соответствующее решение ВЛК и приказ командира воинской части.

Таким образом, размер выплаты во время лечения зависит прежде всего от причины, по которой военнослужащий находится на лечении, и от того, имеет ли он право на другое дополнительное вознаграждение.

Если военнослужащий заболел и не имеет оснований для более крупной выплаты, ему предусмотрено 10 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Если же он получил ранение, связанное с защитой Родины, и соответствует установленным условиям, сумма может составить 100 тысяч гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как военным начисляют компенсацию за неиспользованный отпуск. Для расчета берут денежное довольствие по последней штатной должности. Сумму за один день определяют, разделив полученную цифру на 30 календарных дней.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые военнослужащие могут получить 1 млн гривен. Для этого общее время непосредственного участия в боевых действиях должно составлять не менее шести месяцев по состоянию на 13 февраля 2025 года. Если на эту дату военнослужащий подтвердил менее шести месяцев, выплату могут рассчитать пропорционально.