Виплати військовослужбовцям під час лікування: кому доплачують 10 тис. грн

Пацієнт в коридорі військового шпиталю Фото: УНІАН

Військовослужбовці можуть отримувати додаткову винагороду під час лікування, однак її розмір залежить від причини перебування в медзакладі та наявності права на інші виплати. З липня 2026 року діють оновлені правила нарахування додаткової винагороди. пояснили, коли військовому передбачено 10 тисяч гривень, а коли сума може становити 100 тисяч.

Про це розповіли у Сумському обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Коли військовому під час лікування виплачують 10 тисяч гривень

Сам факт перебування військовослужбовця на лікуванні не означає автоматичного припинення додаткової винагороди.

Якщо військовий лікується через захворювання та не має права на більшу додаткову виплату, йому продовжують нараховувати основне грошове забезпечення і додаткову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень.

Таким чином, лікування через хворобу саме по собі не є підставою для скасування цієї виплати.

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Коли сума може становити 100 тисяч гривень

Інші правила діють для військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, травму або каліцтво, пов’язані із захистом України.

Якщо військовий перебуває на стаціонарному лікуванні через таке ушкодження, йому може бути призначена додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Її виплачують пропорційно часу, протягом якого військовослужбовець має право на відповідну винагороду.

Передбачена така виплата і після виписки зі стаціонару, якщо військового направили у відпустку для лікування після тяжкого поранення відповідно до висновку військово-лікарської комісії.

Чи можна отримати 10 і 100 тисяч одночасно

Одночасно отримати обидві додаткові винагороди за один і той самий період не можна.

Якщо військовослужбовець одночасно відповідає умовам для кількох видів додаткової винагороди, за один і той самий період йому виплачують лише одну — більшу за розміром.

Тобто якщо військовий має право на 100 тисяч гривень, додаткові 10 тисяч гривень зверху не нараховуються.

Скільки виплачують, якщо лікування триває понад чотири місяці

У разі безперервного лікування понад чотири місяці виплати можуть продовжуватися. Для цього необхідні відповідне рішення ВЛК та наказ командира військової частини.

Отже, розмір виплати під час лікування залежить насамперед від причини, через яку військовослужбовець перебуває на лікуванні, та від того, чи має він право на іншу додаткову винагороду.

Якщо військовий захворів і не має підстав для більшої виплати, йому передбачено 10 тисяч гривень додаткової винагороди. Якщо ж він отримав поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, та відповідає встановленим умовам, сума може становити 100 тисяч гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як військовим нараховують компенсацію за невикористану відпустку. Для розрахунку беруть грошове забезпечення за останньою штатною посадою. Одноденну суму визначають, поділивши отриману цифру на 30 календарних днів.

Також Новини.LIVE писали, що деякі військовослужбовці можуть отримати 1 млн гривень. Для цього загальний час безпосередньої участі у бойових діях має становити щонайменше шість місяців станом на 13 лютого 2025 року. Якщо на цю дату військовий підтвердив менше шести місяців, виплату можуть порахувати пропорційно.