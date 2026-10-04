Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Компенсація за відпустку військового: за які дні мають заплатити

Компенсація за відпустку військового: за які дні мають заплатити

Ua ru
4 жовтня 2026 11:10
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: скільки може отримати військовослужбовець
Військові ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Під час звільнення військовослужбовцю мають повністю виплатити грошове забезпечення. Але існують й інші виплати, про які варто знати. Якщо за час служби залишилися невикористані дні відпустки, за них передбачена грошова компенсація.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

Реклама

За які дні військовому мають заплатити

Насамперед компенсують невикористані дні щорічної основної відпустки. Також можна отримати гроші за невикористані дні щорічних додаткових відпусток.

Є й окрема додаткова відпустка для учасників бойових дій — 14 календарних днів на рік. Якщо військовий не використав ці дні, вони можуть накопичуватися і бути компенсовані під час звільнення. 

Причому рахують не лише відпустки за поточний рік. До компенсації можуть входити невикористані дні за минулі роки.

Читайте також:

Скільки грошей виплатять

Для розрахунку беруть грошове забезпечення за останньою штатною посадою. Сюди входять:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років;
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

При цьому винагороди до такого розрахунку не включаються.

Одноденну суму визначають, поділивши місячне грошове забезпечення на 30 календарних днів. Потім її множать на кількість днів, за які належить компенсація. 

Що перевірити перед звільненням

Перед тим як вас виключать зі списків особового складу, краще самому перевірити свій розрахунок. Подивіться:

  • скільки днів основної відпустки залишилося;
  • чи є невикористані додаткові відпустки;
  • чи врахували дні за минулі роки;
  • яку суму грошового забезпечення взяли для розрахунку;
  • чи є компенсація у фінальному розрахунку.

Якщо дні відпустки не порахували або грошей виплатили менше, можна звернутися до командира з рапортом і попросити перевірити розрахунок та провести належну виплату.

При цьому сума компенсації для кожного військовослужбовця може відрізнятися. Вона залежить від виду відпустки, кількості невикористаних днів та підстави звільнення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки отримають військові у жовтні. Базова виплата залежить від посади, звання, вислуги та умов служби, а додаткові винагороди — від виконаних бойових і спеціальних завдань. Окремі виплати можуть сягати 170 000 гривень на місяць, а за визначених умов загальна сума бойових виплат може бути значно вищою.

Також Новини.LIVE писали, які пільги можуть отримувати дружини УБД. Для сімей передбачені знижки на житло та комунальні послуги, а також окремі трудові й медичні гарантії. Для оформлення допомоги потрібно підтвердити статус ветерана, родинний зв’язок і подати необхідні документи.

виплати відпустка компенсація військовослужбовці грошове забезпечення
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації