Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: скільки може отримати військовослужбовець

Військові ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Під час звільнення військовослужбовцю мають повністю виплатити грошове забезпечення. Але існують й інші виплати, про які варто знати. Якщо за час служби залишилися невикористані дні відпустки, за них передбачена грошова компенсація.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

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За які дні військовому мають заплатити

Насамперед компенсують невикористані дні щорічної основної відпустки. Також можна отримати гроші за невикористані дні щорічних додаткових відпусток.

Є й окрема додаткова відпустка для учасників бойових дій — 14 календарних днів на рік. Якщо військовий не використав ці дні, вони можуть накопичуватися і бути компенсовані під час звільнення.

Причому рахують не лише відпустки за поточний рік. До компенсації можуть входити невикористані дні за минулі роки.

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Скільки грошей виплатять

Для розрахунку беруть грошове забезпечення за останньою штатною посадою. Сюди входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

При цьому винагороди до такого розрахунку не включаються.

Одноденну суму визначають, поділивши місячне грошове забезпечення на 30 календарних днів. Потім її множать на кількість днів, за які належить компенсація.

Що перевірити перед звільненням

Перед тим як вас виключать зі списків особового складу, краще самому перевірити свій розрахунок. Подивіться:

скільки днів основної відпустки залишилося;

чи є невикористані додаткові відпустки;

чи врахували дні за минулі роки;

яку суму грошового забезпечення взяли для розрахунку;

чи є компенсація у фінальному розрахунку.

Якщо дні відпустки не порахували або грошей виплатили менше, можна звернутися до командира з рапортом і попросити перевірити розрахунок та провести належну виплату.

При цьому сума компенсації для кожного військовослужбовця може відрізнятися. Вона залежить від виду відпустки, кількості невикористаних днів та підстави звільнення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки отримають військові у жовтні. Базова виплата залежить від посади, звання, вислуги та умов служби, а додаткові винагороди — від виконаних бойових і спеціальних завдань. Окремі виплати можуть сягати 170 000 гривень на місяць, а за визначених умов загальна сума бойових виплат може бути значно вищою.

Також Новини.LIVE писали, які пільги можуть отримувати дружини УБД. Для сімей передбачені знижки на житло та комунальні послуги, а також окремі трудові й медичні гарантії. Для оформлення допомоги потрібно підтвердити статус ветерана, родинний зв’язок і подати необхідні документи.