Грошове забезпечення військових у жовтні: дати виплат та чи будуть затримки

Український військовослужбовець на навчаннях. Фото: Генштаб

У жовтні 2026 року військовослужбовці отримають грошове забезпечення за вересень. За правилами Міноборони, кошти мають виплатити до 20 числа поточного місяця. Якщо фінансування надходить до військової частини пізніше, гроші перераховують протягом трьох днів після їх отримання. Розмір виплати залежить від посади, звання, вислуги та характеру завдань.

Про це повідомляла пресслужба Міністерства оборони України, передають Новини.LIVE.

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Коли військові отримають виплати за вересень

Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачують у поточному місяці за попередній. Тому у жовтні захисники мають отримати кошти за вересень 2026 року.

За встановленим порядком, виплата повинна відбутися до 20 жовтня.

Якщо необхідні кошти надійдуть до військової частини із запізненням, грошове забезпечення виплачують протягом трьох днів після їх надходження.

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Сума залежить від конкретних умов служби. Зокрема, враховуються військове звання, посада, вислуга років, умови проходження служби та завдання, які виконує військовослужбовець.

З чого складається грошове забезпечення

Основу щомісячної виплати становлять кілька складових. Серед них:

посадовий оклад, який залежить від штатної посади;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Розмір надбавки за вислугу становить від 25% до 50% залежно від тривалості військової служби. Наприклад, за вислугу від одного до п’яти років передбачено 25%, а від п’яти до десяти років — 30%.

Окремо військовослужбовцям нараховують надбавки, пов’язані з особливостями проходження служби, кваліфікацією та умовами роботи.

Зокрема, передбачена надбавка за особливості проходження служби, яка за загальним правилом становить не менше 65% суми посадового окладу, окладу за званням і надбавки за вислугу років. Також можуть виплачуватися надбавки за режимні обмеження, кваліфікацію та інші підстави.

Ще однією складовою є щомісячна премія. Її розмір залежить, зокрема, від особистого внеску військовослужбовця та дотримання дисципліни. За відсутності дисциплінарних стягнень у розрахунковому місяці премія встановлюється у максимальному розмірі.

Які доплати передбачені військовим

Окрім основного грошового забезпечення, військові можуть отримувати додаткову винагороду залежно від завдань.

Зокрема, у 2026 році передбачені такі виплати:

10 000 грн — за виконання обов’язків військової служби для тих, хто не бере участі в бойових діях, не виконує завдань на визначених пунктах управління та не отримує інших бойових винагород;

30 000 грн — за виконання визначених бойових або спеціальних завдань;

50 000 грн — за виконання завдань на визначених пунктах управління;

100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях та виконання відповідних завдань.

Виплати за бойові та спеціальні завдання нараховуються пропорційно фактичному часу їх виконання.

Чи можуть бути затримки виплат у жовтні

За словами народного депутата Богдана Кицака, в Україні наразі немає затримок із виплатами військовослужбовцям. Вони належать до захищених видатків державного бюджету, тому вони мають фінансуватися у першочерговому порядку.

"Зарплати, зокрема і бюджетникам, і на забезпечення грошового забезпечення наших військовослужбовців, Сил безпеки і оборони — це захищені статті видатків. Вони йдуть першочергово", — пояснив нардеп.

Він наголосив, що кошти на виплати військовим є і, за його словами, будуть до кінця року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що грошове забезпечення військовослужбовців пропонують переглянути. Автор ініціативи вважає, що захисники мають отримувати щонайменше 2 000 доларів без урахування доплат і надбавок. На його думку, така прив’язка дозволила б враховувати зміни вартості грошей і не допускати ситуації, коли номінальна сума виплат залишається незмінною, а купити на неї можна дедалі менше.

Також Новини.LIVE писали, скільки виплатять військовослужбовцям у жовтні. Мінімальне грошове забезпечення, як і раніше, становитиме 20 130 грн. За виконання бойових і спеціальних завдань нарахують додаткові суми.