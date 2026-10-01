Денежное обеспечение военнослужащих в октябре: даты выплат и будут ли задержки

Украинский военнослужащий на учениях. Фото: Генштаб

В октябре 2026 года военнослужащие получат денежное довольствие за сентябрь. Согласно правилам Минобороны, средства должны быть выплачены до 20 числа текущего месяца. Если финансирование поступает в воинскую часть позже, деньги перечисляются в течение трех дней после их получения. Размер выплаты зависит от должности, звания, выслуги и характера задач.

Об этом сообщала пресс-служба Министерства обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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Когда военные получат выплаты за сентябрь

Денежное довольствие военнослужащим выплачивается в текущем месяце за предыдущий. Поэтому в октябре защитники должны получить средства за сентябрь 2026 года.

Согласно установленному порядку, выплата должна состояться до 20 октября.

Если необходимые средства поступят в воинскую часть с опозданием, денежное довольствие выплачивается в течение трех дней после их поступления.

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Сумма зависит от конкретных условий службы. В частности, учитываются воинское звание, должность, выслуга лет, условия прохождения службы и задачи, которые выполняет военнослужащий.

Из чего состоит денежное довольствие

Основу ежемесячной выплаты составляют несколько составляющих. Среди них:

должностной оклад, который зависит от штатной должности;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Размер надбавки за выслугу составляет от 25% до 50% в зависимости от продолжительности военной службы. Например, за выслугу от одного до пяти лет предусмотрено 25%, а от пяти до десяти лет — 30%.

Отдельно военнослужащим начисляются надбавки, связанные с особенностями прохождения службы, квалификацией и условиями работы.

В частности, предусмотрена надбавка за особенности прохождения службы, которая, как правило, составляет не менее 65 % от суммы должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет. Также могут выплачиваться надбавки за режимные ограничения, квалификацию и другие основания.

Еще одной составляющей является ежемесячная премия. Ее размер зависит, в частности, от личного вклада военнослужащего и соблюдения дисциплины. При отсутствии дисциплинарных взысканий в расчетном месяце премия устанавливается в максимальном размере.

Какие доплаты предусмотрены военнослужащим

Помимо основного денежного довольствия военные могут получать дополнительное вознаграждение в зависимости от задач.

В частности, в 2026 году предусмотрены следующие выплаты:

10 000 грн — за выполнение обязанностей военной службы для тех, кто не участвует в боевых действиях, не выполняет задачи на определенных пунктах управления и не получает других боевых вознаграждений;

30 000 грн — за выполнение определенных боевых или специальных задач;

50 000 грн — за выполнение задач на определенных пунктах управления;

100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях и выполнение соответствующих задач.

Выплаты за боевые и специальные задачи начисляются пропорционально фактическому времени их выполнения.

Могут ли быть задержки выплат в октябре

По словам народного депутата Богдана Кицака, в Украине пока нет задержек с выплатами военнослужащим. Они относятся к защищенным статьям расходов государственного бюджета, поэтому должны финансироваться в первоочередном порядке.

"Зарплаты, в том числе бюджетникам, а также средства на денежное обеспечение наших военнослужащих, Сил безопасности и обороны — это защищенные статьи расходов. Они идут в первую очередь", — пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что средства на выплаты военным есть и, по его словам, будут до конца года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что денежное довольствие военнослужащих предлагают пересмотреть. Автор инициативы считает, что защитники должны получать не менее 2 000 долларов без учета доплат и надбавок. По его мнению, такая привязка позволила бы учитывать изменения стоимости денег и не допускать ситуации, когда номинальная сумма выплат остается неизменной, а купить на нее можно все меньше.

Также Новини.LIVE писали, сколько выплатят военнослужащим в октябре. Минимальное денежное обеспечение, как и ранее, составит 20 130 грн. За выполнение боевых и специальных задач начислят дополнительные суммы.