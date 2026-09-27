Военным предлагают повысить зарплаты: какую сумму считают справедливой

Военные ВСУ. Фото: Генштаб

Украинские военные могут получать 120 000 гривен в месяц. Но даже этой суммы уже может оказаться недостаточно, ведь сегодня эти выплаты имеют гораздо меньшую покупательную способность, чем в начале полномасштабного вторжения. Доплаты за выполнение особых задач остаются важной частью финансового обеспечения, однако, по мнению военных, необходимо повысить базовую зарплату.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил сержант батальона "Свобода" НГУ Владислав Первухин.

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По его словам, появление новых надбавок — это положительное изменение. В то же время они не решают вопрос базового дохода военнослужащих.

"То, что появляются надбавки за выполнение особых задач, это, конечно, хорошо, но солдата беспокоит именно базовая заработная плата", — пояснил военный.

Зарплаты не поспевают за ценами

Первухин обратил внимание на то, что за годы полномасштабной войны изменилась покупательная способность военных. Он сравнил выплаты в размере 120 000 гривен, которые военнослужащие могли получать в 2022 году, с такой же суммой сегодня.

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"Даже если не привязываться к доллару, это совершенно кардинальные цифры. То, что мы получали в 22-м году, и то, что получаем сейчас, — это совсем разные вещи", — пояснил военный.

По его словам, это можно увидеть даже на простом примере с ценами на продукты.

"Если в 22-м году на эти деньги мы могли купить 4500 единиц или сколько-то хлеба, то сейчас — максимум 2000 или 2100. Все изменилось, а зарплата осталась стабильной. Так быть не должно", — подчеркнул Первухин.

Сколько должны платить военным

На вопрос, какой должна быть минимальная зарплата украинского военного, сержант назвал сумму около 2000 долларов. По его мнению, такая привязка позволила бы учитывать изменения стоимости денег и не допускать ситуации, когда номинальная сумма выплат остается неизменной, а купить на нее можно все меньше.

Что делать с боевыми выплатами

В 2026 году система дополнительных выплат предусматривает различные суммы в зависимости от задач и места их выполнения. В частности, предусмотрены выплаты за участие в боях, выполнение боевых задач и работу в районах, расположенных ближе к линии соприкосновения.

Первухин считает, что такие выплаты стоит сохранить, однако их могли бы получать больше военных.

"Передовые можно оставить в этом варианте. Единственное — выплачивать их в более широком масштабе", — сказал он.

Ранее Новини.LIVE писали о том, будут ли задержки с выплатой зарплат военным. Выплаты защитникам относятся к защищенным расходам бюджета, поэтому средства на них предусмотрены до конца 2026 года. В то же время повышение минимального денежного обеспечения как минимум на 10 000 гривен пока остается под вопросом из-за недостаточного международного финансирования.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько военным могут выплатить за служебную командировку. За каждые сутки поездки предусмотрено 300 гривен суточных, а расходы на дорогу, проживание и багаж могут компенсироваться отдельно. Для получения денег командировка должна быть оформлена приказом, а расходы — документально подтверждены.