Військовим пропонують підвищити зарплати: яку суму вважають справедливою

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб

Українські військові можуть отримувати 120 000 гривень на місяць. Але навіть цієї суми вже може бути недостатньо, адже сьогодні ці виплати мають значно меншу купівельну спроможність, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Доплати за виконання особливих завдань залишаються важливою частиною фінансового забезпечення, однак, на думку військових, необхідно підвищити базову зарплату.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив сержант батальйону "Свобода" НГУ Владислав Первухін.

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За його словами, поява нових доплат є позитивною зміною. Водночас вони не вирішують питання базового доходу військовослужбовців.

"Те, що з'являються надбавки за виконання особливих завдань, це, звісно, добре, але солдата тривожить саме базова заробітна плата", — пояснив військовий.

Зарплати не встигають за цінами

Первухін звернув увагу на те, що за роки повномасштабної війни змінилася купівельна спроможність військових. Він порівняв виплати у 120 000 гривень, які військовослужбовці могли отримувати у 2022 році, з такою самою сумою сьогодні.

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"Навіть якщо не прив'язуватися до долара, це абсолютно кардинальні цифри. Те, що ми отримували в 22-му році, і те, що отримуємо зараз, — це зовсім різні речі", — пояснив військовий.

За його словами, це можна побачити навіть на простому прикладі з цінами на продукти.

"Якщо ми в 22-му році на ці гроші могли купити 4500 одиниць чи скільки хлібу, то зараз максимум 2000 чи 2100. Все змінилося, а зарплата залишилася стабільною. Такого не має бути", — наголосив Первухін.

Скільки мають платити військовим

На запитання, якою має бути мінімальна зарплата українського військового, сержант назвав суму близько 2000 доларів. На його думку, така прив’язка дозволила б враховувати зміни вартості грошей і не допускати ситуації, коли номінальна сума виплат залишається незмінною, а купити на неї можна дедалі менше.

Що робити з бойовими виплатами

У 2026 році система додаткових виплат передбачає різні суми залежно від завдань та місця їх виконання. Зокрема, є виплати за участь у боях, виконання бойових завдань та роботу в районах, розташованих ближче до лінії зіткнення. Первухін вважає, що такі виплати варто зберегти, однак їх могли б отримувати більше військових.

"Передові можна залишити в цьому варіанті. Єдине, що виплачувати їх більш широко", — сказав він.

Раніше Новини.LIVE писали, чи будуть затримки зарплат військовим. Виплати захисникам належать до захищених видатків бюджету, тому кошти на них передбачені до кінця 2026 року. Водночас підвищення мінімального грошового забезпечення щонайменше на 10 000 гривень поки залишається під питанням через недостатнє міжнародне фінансування.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки військовим можуть виплатити за службове відрядження. За кожну добу поїздки передбачено 300 гривень добових, а витрати на дорогу, проживання та багаж можуть компенсувати окремо. Для отримання грошей відрядження має бути оформлене наказом, а витрати — документально підтверджені.