Грошове забезпечення військових в Україні: де можуть взяти кошти на підвищення виплат

Купюри гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні існує запит на підвищення виплат військовим. Однак коштів у державному бюджеті може не вистачити навіть на грошове забезпечення до кінця 2026 року. Виникає питання, де брати додатковий фінансовий ресурс, щоб уникнути заборгованості найближчим часом і, потенційно, трохи підвищити мінімальні суми з наступного року.

Про це розповів економіст і колишній радник президента України Олег Устенко в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Фінансування зарплат військовослужбовців

Станом на вересень 2026 року гарантований базовий оклад солдата в тилу перебуває на рівні 20 000 грн (якщо немає інших надбавок). Держава фінансує виплати лише внутрішніми ресурсами, зокрема податками, оскільки неможливо використати для цього зовнішню допомогу.

"Які внутрішні резерви залишаються? Ми плануємо наступного року зібрати близько 135 млрд доларів у вигляді податків і зборів, із яких приблизно 105 млрд доларів піде саме військовим. Плюс завжди є можливість частину коштів із невійськового сектора перекинути на зарплати", — уточнив спікер.

Йдеться про перехід на повністю військову економіку, коли все працює заради перемоги та захисту країни. Доведеться зменшувати витрати по всіх необоронних галузях, що стане дуже болючим для бізнесу, але іншого виходу зі складного становища, за словами Олега Устенка, може не бути.

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Чи вистачить додаткових коштів на виплати

Навіть якщо повністю відмовитися від капітальних витрат, отриманих коштів все одно не вистачить для підвищення грошового забезпечення службовців. Тому можуть знадобитися додаткові рішення, наприклад, перегляд оборонного бюджету.

"Я кажу про негайне проведення аудиту і ревізії всіх бюджетних витрат. Умовно їх можна розділити на три великі групи", — констатував економіст.

Перша група — це безпосередньо всі виплати українським військовим. Друга — витрати на озброєння. Третя — інше матеріальне забезпечення, але не зброя чи боєприпаси. В кожній з цих груп, на думку спікера, є можливості пошуку економії для покращення заробітних плат у війську.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з пенсіями військових і силовиків у 2027 році. Підвищення соціальних стандартів не обов’язково означає перерахунок фінансового забезпечення військових пенсіонерів і колишніх правоохоронців. Адже для них діють особливі правила.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні запропонували списувати прострочені споживчі кредити для окремих військовослужбовців і цивільних. Йдеться про полонених, зниклих безвісти та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відповідний законопроєкт передбачає можливість анулювання до 100% боргу.