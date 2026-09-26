Денежное обеспечение военных в Украине: где могут взять средства на повышение выплат

Купюры гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине существует потребность в повышении выплат военным. Однако денег в государственном бюджете может не хватить даже на денежное обеспечение до конца 2026 года. Возникает вопрос, где взять дополнительные финансовые ресурсы, дабы избежать задолженности в ближайшее время и, возможно, немного повысить минимальные суммы со следующего года.

Об этом рассказал экономист и бывший советник президента Украины Олег Устенко в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Финансирование зарплат военнослужащих

По состоянию на сентябрь 2026 года гарантированный базовый оклад солдата в тылу составляет 20 000 грн (при отсутствии других надбавок). Государство финансирует выплаты исключительно за счет внутренних ресурсов, в частности налогов, поскольку невозможно использовать для этого внешнюю помощь.

"Какие внутренние резервы остаются? Мы планируем в следующем году собрать около 135 млрд долларов в виде налогов и сборов, из которых примерно 105 млрд долларов пойдут именно военным. Кроме того, всегда есть возможность перенаправить часть средств из невоенного сектора на зарплаты", — уточнил спикер.

Речь идет о переходе к полностью военной экономике, когда все работает ради победы и защиты страны. Придется сокращать расходы во всех необоронных отраслях, что станет очень болезненным для бизнеса, но другого выхода из сложного положения, по словам Олега Устенко, может и не быть.

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Хватит ли дополнительных денег на выплаты

Даже если полностью отказаться от капитальных расходов, полученных средств все равно не хватит для повышения денежного обеспечения служащих. Поэтому могут понадобиться дополнительные решения, например, пересмотр оборонного бюджета.

"Я говорю о немедленном проведении аудита и ревизии всех бюджетных расходов. Условно их можно разделить на три большие группы", — констатировал экономист.

Первая группа — это непосредственно все выплаты украинским военным. Вторая — расходы на вооружение. Третья — прочее материальное обеспечение, но не оружие и боеприпасы. В каждой из этих групп, по мнению спикера, есть возможности поиска экономии для улучшения заработных плат в армии.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с пенсиями военных и силовиков в 2027 году. Повышение социальных стандартов не обязательно означает перерасчет финансового обеспечения военных пенсионеров и бывших правоохранителей. Ведь для них действуют особые правила.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине предложили списать просроченные потребительские кредиты для отдельных военнослужащих и гражданских лиц. Речь идет о пленных, пропавших без вести и лицах с инвалидностью вследствие войны. Соответствующий законопроект предусматривает возможность аннулирования до 100% долга.