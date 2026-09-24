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Главная Экономика Пенсии военных и сотрудников силовых структур в 2027 году: что изменится

Пенсии военных и сотрудников силовых структур в 2027 году: что изменится

Ua ru
24 сентября 2026 09:05
Пенсии военных и полицейских в Украине: какие изменения заложены в проект госбюджета на 2027 год
Карточка и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Проект Государственного бюджета Украины на 2027 год содержит ряд важных положений, касающихся пенсионных выплат. Они требуют особого внимания со стороны военных пенсионеров и бывших сотрудников правоохранительных органов, поскольку одновременно с повышением социальных стандартов меняются подходы к возможному перерасчету выплат. В то же время окончательные правила ещё зависят от принятия бюджета.

Об этом сообщил информационно-аналитический портал "ФАКТ", передают Новини.LIVE.

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Какие пенсионные изменения предусмотрены в проекте бюджета

В проекте госбюджета на 2027 год предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2 595 до 2 878 грн. Таким образом, этот показатель должен вырасти на 283 грн, или на 10,9%.

Вместе с изменением прожиточного минимума должны увеличиться и минимальная, и максимальная пенсии. Минимальная пенсионная выплата составит 2 878 грн, а максимальный размер пенсии планируется повысить на 2 830 грн — до 28 780 грн.

Отдельное повышение пенсий ожидается в рамках индексации, которую планируется провести с марта 2027 года. В то же время конкретный процент такого перерасчета пока не определен в проекте госбюджета. Размер индексации должен быть установлен Кабинетом Министров отдельным постановлением весной.

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То есть увеличение прожиточного минимума на 10,9% само по себе не означает аналогичного повышения всех пенсионных выплат. Индексация будет проводиться отдельно, в соответствии с установленным правительством порядком.

Пересчитают ли пенсии военным и полицейским

Для военных пенсионеров в проекте Госбюджета-2027 предусмотрены отдельные особенности перерасчета пенсий в соответствии с Законом № 2262. Они могут быть связаны с финансовыми ресурсами, предусмотренными на следующий год.

В связи с этим перерасчет пенсий в связи с ростом денежного довольствия действующих военнослужащих может проводиться с учетом отдельных ограничений, предусмотренных на 2027 год.

В то же время увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц не будет означать автоматического повышения каждой пенсии на 10,9%. Будущая индексация должна рассчитываться отдельно, а ее конкретный размер будет определен в 2027 году.

Гораздо более важными для отдельных категорий пенсионеров могут стать предложенные правила перерасчета в соответствии с Законом № 2262. Если соответствующие положения проекта бюджета сохранятся в окончательной редакции, увеличение заработной платы или денежного довольствия действующих служащих в течение 2027 года само по себе не даст права требовать нового расчета уже назначенной пенсии.

На этом же основании не предусматривается и оформление новой справки о размере денежного обеспечения для проведения такого перерасчета.

В первую очередь на эту норму стоит обратить внимание бывшим сотрудникам Национальной полиции. С 1 января 2027 года должен вступить в силу Закон № 4909-IX, который предусматривает изменения в определении минимального уровня денежного обеспечения полицейских.

Закон устанавливает, что денежное обеспечение полицейского не может быть меньше десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Соответствующая норма должна применяться с 1 января 2027 года.

В проекте Госбюджета-2027 прожиточный минимум для трудоспособных лиц заложен на уровне 3 691 грн. Таким образом, если этот показатель останется без изменений, минимальное денежное обеспечение полицейского составит 36 910 грн.

В то же время бывшим полицейским важно учитывать, что само по себе увеличение денежного обеспечения действующих сотрудников не повлечет за собой автоматический перерасчет уже назначенных пенсий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, будут ли задержки с выплатами военнослужащим. В правительстве признали, что проблемы с финансированием государственного бюджета существуют. Прежде всего они касаются капитальных расходов.

Также Новини.LIVE писали, будут ли урезаны социальные выплаты, в частности пенсии, из-за дефицита бюджета. Власти рассчитывают на стабильные поступления от зарубежных партнеров уже в ближайшее время. В октябре ожидается принятие последних необходимых документов, после чего средства поступят в бюджет.

пенсии полиция ветераны социальная защита украинские военные
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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