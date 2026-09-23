Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Дефицит бюджета: будут ли сокращать социальные выплаты

Дефицит бюджета: будут ли сокращать социальные выплаты

Ua ru
23 сентября 2026 09:12
Социальные выплаты в Украине: будут ли задержки с финансированием из-за дефицита бюджета
Деньги. Фото: Новини.LIVE

Сегодняшнее финансовое положение Украины оказалось более сложным, чем в первые месяцы полномасштабного вторжения 2022 года. Массированные удары России по энергетике и экономике, логистические блокады, а также топливный кризис на Ближнем Востоке существенно увеличили дефицит государственного бюджета. Несмотря на это, государство продолжает стабильно выплачивать пенсии с индексацией и повышать зарплаты отдельным категориям бюджетников.

Сайт Новини.LIVE выяснял, стоит ли гражданам ожидать задержек с выплатами и как правительство будет покрывать бюджетный дефицит.

Реклама

Международные транши и стабильность выплат

По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, оснований для паники или сокращения социальных программ нет. Власти рассчитывают на стабильные поступления от зарубежных партнеров уже в ближайшее время.

Парламент проголосовал за ряд подготовительных законов, открывающих путь к получению очередных финансовых траншей. В октябре ожидается принятие последних необходимых документов, после чего средства поступят в бюджет.

С начала большой войны государство своевременно выполняет все социальные обязательства. Финансирование «социалки» остается вторым по приоритетности после нужд безопасности и обороны.

Читайте также:

"Мы заботимся о "социалке" и будем делать все возможное, чтобы никаких задержек в ее финансировании не было", — подчеркнул Гетманцев.

Он также напомнил, что правительство не только сохраняет текущий уровень помощи, но и планирует его повышение. В частности, с 2027 года предусмотрен существенный рост выплат для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Перенос капитальных расходов на зиму

Чтобы удержать финансовую систему в условиях дефицита, Кабмин вынужден прибегать к экстренным мерам и оптимизации. Правительство приняло решение перенести капитальные расходы на декабрь. Это вынужденная мера для обеспечения ликвидности бюджета прямо сейчас.

Кабинет Министров также должен немедленно пересмотреть текущие проекты и полностью отказаться от неэффективных или второстепенных государственных программ.

Гетманцев подчеркнул, что нынешняя задержка объясняется не только объективными экономическими и безопасностными факторами, но и последствиями «политиканства и политической турбулентности».

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о заявлении главы Министерства финансов о несоответствии прожиточного минимума реальности. В Украине продолжают активно обсуждать проект Государственного бюджета на 2027 год. Рост зарплат, финансирование оборонного сектора и других социальных стандартов — главная цель правительства.

Также Новини.LIVE сообщали, стоит ли ожидать перерасчета пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Ежегодно пенсионеры следят за изменениями социальных стандартов и ждут, что вместе с ними вырастут и их выплаты. Ведь если государство повысило этот показатель, кажется логичным, что должна увеличиться и пенсия.

Кабинет министров госбюджет Даниил Гетманцев финансы социалка
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации