Социальные выплаты в Украине: будут ли задержки с финансированием из-за дефицита бюджета

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Сегодняшнее финансовое положение Украины оказалось более сложным, чем в первые месяцы полномасштабного вторжения 2022 года. Массированные удары России по энергетике и экономике, логистические блокады, а также топливный кризис на Ближнем Востоке существенно увеличили дефицит государственного бюджета. Несмотря на это, государство продолжает стабильно выплачивать пенсии с индексацией и повышать зарплаты отдельным категориям бюджетников.

Сайт Новини.LIVE выяснял, стоит ли гражданам ожидать задержек с выплатами и как правительство будет покрывать бюджетный дефицит.

Реклама

Международные транши и стабильность выплат

По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, оснований для паники или сокращения социальных программ нет. Власти рассчитывают на стабильные поступления от зарубежных партнеров уже в ближайшее время.

Парламент проголосовал за ряд подготовительных законов, открывающих путь к получению очередных финансовых траншей. В октябре ожидается принятие последних необходимых документов, после чего средства поступят в бюджет.

С начала большой войны государство своевременно выполняет все социальные обязательства. Финансирование «социалки» остается вторым по приоритетности после нужд безопасности и обороны.

Читайте также:

"Мы заботимся о "социалке" и будем делать все возможное, чтобы никаких задержек в ее финансировании не было", — подчеркнул Гетманцев.

Он также напомнил, что правительство не только сохраняет текущий уровень помощи, но и планирует его повышение. В частности, с 2027 года предусмотрен существенный рост выплат для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Перенос капитальных расходов на зиму

Чтобы удержать финансовую систему в условиях дефицита, Кабмин вынужден прибегать к экстренным мерам и оптимизации. Правительство приняло решение перенести капитальные расходы на декабрь. Это вынужденная мера для обеспечения ликвидности бюджета прямо сейчас.

Кабинет Министров также должен немедленно пересмотреть текущие проекты и полностью отказаться от неэффективных или второстепенных государственных программ.

Гетманцев подчеркнул, что нынешняя задержка объясняется не только объективными экономическими и безопасностными факторами, но и последствиями «политиканства и политической турбулентности».

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о заявлении главы Министерства финансов о несоответствии прожиточного минимума реальности. В Украине продолжают активно обсуждать проект Государственного бюджета на 2027 год. Рост зарплат, финансирование оборонного сектора и других социальных стандартов — главная цель правительства.

Также Новини.LIVE сообщали, стоит ли ожидать перерасчета пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Ежегодно пенсионеры следят за изменениями социальных стандартов и ждут, что вместе с ними вырастут и их выплаты. Ведь если государство повысило этот показатель, кажется логичным, что должна увеличиться и пенсия.