Соціальні виплати в Україні: чи будуть затримки фінансування через дефіцит бюджету

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Сьогоднішній фінансовий стан України виявився складнішим, ніж у перші місяці повномасштабного вторгнення 2022 року. Масовані удари Росії по енергетиці та економіці, логістичні блоки, а також паливна криза на Близькому Сході суттєво розширили дефіцит державного бюджету. Попри це, держава продовжує стабільно виплачувати пенсії із проведенням індексацій та підвищувати зарплати окремим категоріям бюджетників.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чи варто громадянам чекати на затримки виплат і як уряд перекриватиме бюджетну прогалину.

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Міжнародні транші та стабільність виплат

За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, підстав для паніки чи скорочення соціальних програм немає. Влада розраховує на стабільні надходження від закордонних партнерів вже найближчим часом.

Парламент проголосував за низку підготовчих законів, які відкривають шлях до отримання чергових фінансових траншів. У жовтні очікується ухвалення останніх необхідних документів, після чого кошти надійдуть до бюджету.

З початку великої війни держава вчасно виконує всі соціальні зобов'язання. Фінансування "соціалки" залишається другим за пріоритетністю після потреб безпеки й оборони.

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"Ми дбаємо про "соціалку" і будемо робити все можливе, аби жодних затримок у її фінансуванні не було", — наголосив Гетманцев.

Він також нагадав, що уряд не лише утримує поточний рівень допомоги, а й планує його підвищення. Зокрема, з 2027 року передбачено суттєве зростання виплат для сімей, які виховують дітей з інвалідністю.

Перенесення капітальних видатків на зиму

Аби втримати фінансову систему в умовах дефіциту, Кабмін змушений вдаватися до вимушених кроків та оптимізації. Уряд ухвалив рішення перенести капітальні видатки на грудень. Це вимушений захід для забезпечення ліквідності бюджету просто зараз.

Кабінет Міністрів також має негайно переглянути поточні проєкти та повністю відмовитися від неефективних або другорядних державних програм.

Гетманцев підкреслив, що нинішнє затягування пояснюється не лише об'єктивними економічними та безпековими факторами, а й наслідками "політиканства та політичної турбулентності".

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про заяву очільника Міністерства фінансів щодо невідповідності прожиткового мінімуму до дійсності. В Україні продовжують активно обговорювати проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Зростання зарплат, фінансування оборонного сектору та інших соціальних стандартів — головна мета урядовців.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи очікувати на перерахунок пенсії через зростання прожиткового мінімуму. Щороку пенсіонери стежать за змінами соціальних стандартів і чекають, що разом з ними зростуть і їхні виплати. Адже якщо держава підвищила цей показник, здається логічним, що має збільшитися і пенсія.