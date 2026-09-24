Пенсії військових та поліцейських в Україні: які зміни заклали у проєкт Держбюджету на 2027 рік

Картка та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Проєкт Державного бюджету України на 2027 рік містить низку важливих положень щодо пенсійних виплат. Особливої уваги вони потребують від військових пенсіонерів та колишніх правоохоронців, адже одночасно з підвищенням соціальних стандартів змінюються підходи до можливого перерахунку виплат. Водночас остаточні правила ще залежать від ухвалення бюджету.

Про це повідомив інформаційно-аналітичний портал "ФАКТ", передають Новини.LIVE.

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Які пенсійні зміни передбачені у проєкті бюджету

У проєкті Держбюджету на 2027 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб із 2 595 до 2 878 грн. Таким чином, цей показник має зрости на 283 грн, або на 10,9%.

Разом зі зміною прожиткового мінімуму мають збільшитися і мінімальна та максимальна пенсії. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 2 878 грн, а максимальний розмір пенсії планують підвищити на 2 830 грн — до 28 780 грн.

Окреме підвищення пенсій очікується в межах індексації, яку планують провести з березня 2027 року. Водночас конкретний відсоток такого перерахунку наразі у проєкті Держбюджету не визначений. Розмір індексації має встановити Кабінет Міністрів окремим рішенням навесні.

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Тобто збільшення прожиткового мінімуму на 10,9% саме по собі не означає аналогічного підвищення всіх пенсійних виплат. Індексація проводитиметься окремо, відповідно до встановленого урядом порядку.

Чи перерахують пенсії військовим та поліцейським

Для військових пенсіонерів у проєкті Держбюджету-2027 передбачені окремі особливості перерахунку пенсій за Законом №2262. Вони можуть бути пов’язані з фінансовими ресурсами, передбаченими на наступний рік.

Через це перерахунок пенсій у зв’язку зі зростанням грошового забезпечення чинних військовослужбовців може проводитися з урахуванням окремих обмежень, передбачених на 2027 рік.

Водночас збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб не означатиме автоматичного підвищення кожної пенсії на 10,9%. Майбутня індексація має розраховуватися окремо, а її конкретний розмір буде визначений у 2027 році.

Значно важливішими для окремих категорій пенсіонерів можуть стати запропоновані правила перерахунку за Законом №2262. Якщо відповідні положення проєкту бюджету збережуться в остаточній редакції, збільшення зарплати або грошового забезпечення чинних службовців протягом 2027 року саме по собі не даватиме права вимагати нового розрахунку вже призначеної пенсії.

На цій самій підставі не передбачається і оформлення нової довідки про розмір грошового забезпечення для проведення такого перерахунку.

Насамперед на цю норму варто звернути увагу колишнім працівникам Національної поліції. З 1 січня 2027 року має почати діяти Закон №4909-IX, який передбачає зміни у визначенні мінімального рівня грошового забезпечення поліцейських.

Закон встановлює, що грошове забезпечення поліцейського не може бути меншим за десять прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Відповідна норма має застосовуватися з 1 січня 2027 року.

У проєкті Держбюджету-2027 прожитковий мінімум для працездатних осіб закладено на рівні 3 691 грн. Таким чином, якщо цей показник залишиться без змін, мінімальне грошове забезпечення поліцейського становитиме 36 910 грн.

Водночас для колишніх поліцейських важливо враховувати, що саме по собі збільшення грошового забезпечення чинних працівників не означатиме автоматичного перерахунку вже призначених пенсій.

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