Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении: сколько может получить военнослужащий

Военные ВСУ. Фото: Новини.LIVE

При увольнении военнослужащему должны полностью выплатить денежное довольствие. Но существуют и другие выплаты, о которых стоит знать. Если за время службы остались неиспользованные дни отпуска, за них предусмотрена денежная компенсация.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП.

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За какие дни военнослужащему должны заплатить

В первую очередь компенсируются неиспользованные дни ежегодного основного отпуска. Также можно получить деньги за неиспользованные дни ежегодных дополнительных отпусков.

Есть и отдельный дополнительный отпуск для участников боевых действий — 14 календарных дней в год. Если военнослужащий не использовал эти дни, они могут накапливаться и быть компенсированы при увольнении.

При этом учитываются не только отпуска за текущий год. В компенсацию могут входить неиспользованные дни за прошлые годы.

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Сколько денег выплатят

Для расчета берут денежное довольствие по последней штатной должности. Сюда входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия.

При этом вознаграждения в такой расчет не включаются.

Однодневную сумму определяют, разделив месячное денежное обеспечение на 30 календарных дней. Затем ее умножают на количество дней, за которые полагается компенсация.

Что проверить перед увольнением

Прежде чем вас исключат из списков личного состава, лучше самостоятельно проверить свой расчет. Посмотрите:

сколько дней основного отпуска осталось;

есть ли неиспользованные дополнительные отпуска;

учтены ли дни за прошлые годы;

какую сумму денежного обеспечения взяли для расчета;

есть ли компенсация в итоговом расчете.

Если дни отпуска не посчитали или выплатили меньше денег, можно обратиться к командиру с рапортом и попросить проверить расчет и произвести надлежащую выплату.

При этом сумма компенсации для каждого военнослужащего может отличаться. Она зависит от вида отпуска, количества неиспользованных дней и основания увольнения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько получат военные в октябре. Базовая выплата зависит от должности, звания, выслуги и условий службы, а дополнительные вознаграждения — от выполненных боевых и специальных задач. Отдельные выплаты могут достигать 170 000 гривен в месяц, а при определенных условиях общая сумма боевых выплат может быть значительно выше.

Также Новини.LIVE писали, какие льготы могут получать супруги участников боевых действий. Для семей предусмотрены скидки на жилье и коммунальные услуги, а также отдельные трудовые и медицинские гарантии. Для оформления помощи необходимо подтвердить статус ветерана, родственную связь и подать необходимые документы.