Выплаты военнослужащим после ранения: Минобороны изменило правила оформления документов

Выплаты военнослужащим после ранения: в Минобороны утвердили важные изменения
В Украине изменили порядок оформления документов для военнослужащих, получивших ранения, травмы, контузии или увечья. Минобороны совместно с командованием ВСУ ввело единый образец приказа об обстоятельствах таких случаев и определило срок его издания — до пяти дней. Нововведение должно помочь избежать задержек с выдачей справок, прохождением ВЛК и оформлением положенных выплат.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передают Новини.LIVE.
Как изменилось оформление документов после ранения
Министерство обороны Украины совместно с Главнокомандующим и Генеральным штабом ВСУ ввело единый образец приказа командира воинской части о получении военнослужащим ранения, травмы, контузии или увечья.
Соответствующие изменения внесены в Инструкцию по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины, утвержденную приказом Главнокомандующего ВСУ от 31 января 2024 года № 40.
Ранее в документе не было унифицированной формы такого приказа, поэтому воинские части оформляли его по-разному. Из-за этого могли возникать задержки с выдачей справки об обстоятельствах травмы, необходимой для прохождения военно-врачебной комиссии и оформления выплат. Кроме того, отсутствие важных сведений могло затруднять установление связи между ранением и защитой Родины.
Заместитель министра обороны Любовь Галан пояснила, что новый порядок должен обеспечить полную и своевременную фиксацию обстоятельств ранения, чтобы военнослужащие могли получать надлежащие выплаты и корректные заключения ВЛК.
Какие данные будут вноситься в приказ о ранении
Единая форма предусматривает фиксацию обстоятельств, при которых военнослужащий получил ранение или другую травму. В частности, в приказе будут указываться:
- дату и место происшествия;
- должность военнослужащего и задачи, которые он выполнял;
- обстоятельства получения ранения;
- информацию об оказании медицинской помощи и эвакуации;
- данные свидетелей;
- документы, подтверждающие обстоятельства происшествия.
Эти сведения необходимы для подготовки справки об обстоятельствах травмы. В дальнейшем она будет использоваться в ходе медицинского рассмотрения, в частности для оценки обстоятельств ранения военно-медицинской комиссией и оформления соответствующих выплат.
Когда командир должен отдать приказ
Согласно новым правилам, командир воинской части должен отдать приказ в течение пяти дней со дня происшествия или получения информации о нем.
Если в ходе одного инцидента ранения получили несколько военнослужащих, командир сможет оформить совместный приказ. При этом обстоятельства ранения каждого военнослужащего будут фиксироваться отдельно.
Установленный срок должен сделать процедуру оформления документов более предсказуемой и снизить риск задержек на начальном этапе подготовки документов для получения выплат.
Что изменится для военнослужащих
Справку об обстоятельствах травмы будут передавать военнослужащему в электронной форме через систему электронного документооборота (СЕДО).
Если технической возможности отправить документ в электронном виде нет или военнослужащий подаст соответствующее заявление, ему изготавливают бумажный экземпляр.
Справка необходима для дальнейшего рассмотрения обстоятельств ранения военно-врачебной комиссией и оформления денежных выплат, предусмотренных в связи с боевой травмой.
Единый образец приказа и установленный срок его издания должны упростить процедуру, помочь избежать ошибок в документах и снизить риск задержек с последующим оформлением выплат военнослужащим.
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