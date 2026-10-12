Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты военнослужащим после ранения: в Минобороны утвердили важные изменения

Выплаты военнослужащим после ранения: в Минобороны утвердили важные изменения

Ua ru
12 октября 2026 18:15
Выплаты военнослужащим после ранения: Минобороны изменило правила оформления документов
Военнослужащий идtт по коридору военного госпиталя. Фото: УНИАН

В Украине изменили порядок оформления документов для военнослужащих, получивших ранения, травмы, контузии или увечья. Минобороны совместно с командованием ВСУ ввело единый образец приказа об обстоятельствах таких случаев и определило срок его издания — до пяти дней. Нововведение должно помочь избежать задержек с выдачей справок, прохождением ВЛК и оформлением положенных выплат.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передают Новини.LIVE.

Реклама

Как изменилось оформление документов после ранения

Министерство обороны Украины совместно с Главнокомандующим и Генеральным штабом ВСУ ввело единый образец приказа командира воинской части о получении военнослужащим ранения, травмы, контузии или увечья.

Соответствующие изменения внесены в Инструкцию по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины, утвержденную приказом Главнокомандующего ВСУ от 31 января 2024 года № 40.

Ранее в документе не было унифицированной формы такого приказа, поэтому воинские части оформляли его по-разному. Из-за этого могли возникать задержки с выдачей справки об обстоятельствах травмы, необходимой для прохождения военно-врачебной комиссии и оформления выплат. Кроме того, отсутствие важных сведений могло затруднять установление связи между ранением и защитой Родины.

Читайте также:

Заместитель министра обороны Любовь Галан пояснила, что новый порядок должен обеспечить полную и своевременную фиксацию обстоятельств ранения, чтобы военнослужащие могли получать надлежащие выплаты и корректные заключения ВЛК.

Какие данные будут вноситься в приказ о ранении

Единая форма предусматривает фиксацию обстоятельств, при которых военнослужащий получил ранение или другую травму. В частности, в приказе будут указываться:

  • дату и место происшествия;
  • должность военнослужащего и задачи, которые он выполнял;
  • обстоятельства получения ранения;
  • информацию об оказании медицинской помощи и эвакуации;
  • данные свидетелей;
  • документы, подтверждающие обстоятельства происшествия.

Эти сведения необходимы для подготовки справки об обстоятельствах травмы. В дальнейшем она будет использоваться в ходе медицинского рассмотрения, в частности для оценки обстоятельств ранения военно-медицинской комиссией и оформления соответствующих выплат.

Когда командир должен отдать приказ

Согласно новым правилам, командир воинской части должен отдать приказ в течение пяти дней со дня происшествия или получения информации о нем.

Если в ходе одного инцидента ранения получили несколько военнослужащих, командир сможет оформить совместный приказ. При этом обстоятельства ранения каждого военнослужащего будут фиксироваться отдельно.

Установленный срок должен сделать процедуру оформления документов более предсказуемой и снизить риск задержек на начальном этапе подготовки документов для получения выплат.

Что изменится для военнослужащих

Справку об обстоятельствах травмы будут передавать военнослужащему в электронной форме через систему электронного документооборота (СЕДО).

Если технической возможности отправить документ в электронном виде нет или военнослужащий подаст соответствующее заявление, ему изготавливают бумажный экземпляр.

Справка необходима для дальнейшего рассмотрения обстоятельств ранения военно-врачебной комиссией и оформления денежных выплат, предусмотренных в связи с боевой травмой.

Единый образец приказа и установленный срок его издания должны упростить процедуру, помочь избежать ошибок в документах и снизить риск задержек с последующим оформлением выплат военнослужащим.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько доплачивают военным во время лечения. Размер денежного вознаграждения зависит от причины пребывания в медучреждении и наличия права на другие выплаты. В отдельных случаях сумма может составлять 100 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, какие льготы и выплаты полагаются мобилизованным. Законодательство предусматривает для них ряд гарантий, связанных с трудоустройством и ведением предпринимательской деятельности. Кроме того, военнослужащий получает денежное обеспечение от государства.

изменения больничные Министерство обороны ранение выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации