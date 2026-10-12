Выплаты военнослужащим после ранения: Минобороны изменило правила оформления документов

Военнослужащий идtт по коридору военного госпиталя. Фото: УНИАН

В Украине изменили порядок оформления документов для военнослужащих, получивших ранения, травмы, контузии или увечья. Минобороны совместно с командованием ВСУ ввело единый образец приказа об обстоятельствах таких случаев и определило срок его издания — до пяти дней. Нововведение должно помочь избежать задержек с выдачей справок, прохождением ВЛК и оформлением положенных выплат.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передают Новини.LIVE.

Реклама

Как изменилось оформление документов после ранения

Министерство обороны Украины совместно с Главнокомандующим и Генеральным штабом ВСУ ввело единый образец приказа командира воинской части о получении военнослужащим ранения, травмы, контузии или увечья.

Соответствующие изменения внесены в Инструкцию по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины, утвержденную приказом Главнокомандующего ВСУ от 31 января 2024 года № 40.

Ранее в документе не было унифицированной формы такого приказа, поэтому воинские части оформляли его по-разному. Из-за этого могли возникать задержки с выдачей справки об обстоятельствах травмы, необходимой для прохождения военно-врачебной комиссии и оформления выплат. Кроме того, отсутствие важных сведений могло затруднять установление связи между ранением и защитой Родины.

Читайте также:

Заместитель министра обороны Любовь Галан пояснила, что новый порядок должен обеспечить полную и своевременную фиксацию обстоятельств ранения, чтобы военнослужащие могли получать надлежащие выплаты и корректные заключения ВЛК.

Какие данные будут вноситься в приказ о ранении

Единая форма предусматривает фиксацию обстоятельств, при которых военнослужащий получил ранение или другую травму. В частности, в приказе будут указываться:

дату и место происшествия;

должность военнослужащего и задачи, которые он выполнял;

обстоятельства получения ранения;

информацию об оказании медицинской помощи и эвакуации;

данные свидетелей;

документы, подтверждающие обстоятельства происшествия.

Эти сведения необходимы для подготовки справки об обстоятельствах травмы. В дальнейшем она будет использоваться в ходе медицинского рассмотрения, в частности для оценки обстоятельств ранения военно-медицинской комиссией и оформления соответствующих выплат.

Когда командир должен отдать приказ

Согласно новым правилам, командир воинской части должен отдать приказ в течение пяти дней со дня происшествия или получения информации о нем.

Если в ходе одного инцидента ранения получили несколько военнослужащих, командир сможет оформить совместный приказ. При этом обстоятельства ранения каждого военнослужащего будут фиксироваться отдельно.

Установленный срок должен сделать процедуру оформления документов более предсказуемой и снизить риск задержек на начальном этапе подготовки документов для получения выплат.

Что изменится для военнослужащих

Справку об обстоятельствах травмы будут передавать военнослужащему в электронной форме через систему электронного документооборота (СЕДО).

Если технической возможности отправить документ в электронном виде нет или военнослужащий подаст соответствующее заявление, ему изготавливают бумажный экземпляр.

Справка необходима для дальнейшего рассмотрения обстоятельств ранения военно-врачебной комиссией и оформления денежных выплат, предусмотренных в связи с боевой травмой.

Единый образец приказа и установленный срок его издания должны упростить процедуру, помочь избежать ошибок в документах и снизить риск задержек с последующим оформлением выплат военнослужащим.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько доплачивают военным во время лечения. Размер денежного вознаграждения зависит от причины пребывания в медучреждении и наличия права на другие выплаты. В отдельных случаях сумма может составлять 100 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, какие льготы и выплаты полагаются мобилизованным. Законодательство предусматривает для них ряд гарантий, связанных с трудоустройством и ведением предпринимательской деятельности. Кроме того, военнослужащий получает денежное обеспечение от государства.