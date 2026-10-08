Лікування наслідків бойової травми: яка доплата належить військовим у 2026 році

Пацієнт і лікар у військовому шпиталі. Фото: УНІАН

Після поранення проблеми зі здоров'ям можуть з'явитися через декілька місяців. Часто буває, що військовий вже вилікував травму, а згодом через її наслідки знову потрапив до лікарні. У такій ситуації він має право на додаткові 100 000 гривень на місяць. Відомо, за яких умов виплатять гроші.

Про це розповіла "Юридична сотня" з посиланням на рішення Верховного Суду, передає Новини.LIVE.

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Коли платять 100 000 гривень

Військові, які отримали поранення, контузію, травму чи каліцтво під час захисту України, можуть отримувати додаткову винагороду за час лікування у стаціонарі. Це передбачено постановою Кабміну №168.

Але навіть якщо травма вже загоїлася, а проблеми зі здоров'ям залишилися і потрібна нова госпіталізація, можна отримати гроші. Таку ситуацію розглядав Верховний Суд, який дійшов висновку: виплата охоплює також лікування хвороби, яка стала наслідком бойової травми. Але важливо це правильно підтвердити.

Які підтвердження знадобляться

Велике значення у таких випадках має висновок ВЛК. Комісія має встановити, що поранення, контузія чи каліцтво пов'язані із захистом Батьківщини. Також медичними документами потрібно підтвердити зв'язок між отриманою травмою та захворюванням, через яке військовий знову потрапив у стаціонарі.

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Це стосується і військових, які пережили полон. Наприклад, у людини може розвинутися посттравматичний стресовий розлад. Якщо лікарі підтвердять причинний зв'язок, військовий може отримувати додаткову винагороду під час стаціонарного лікування ПТСР.

Йдеться про 100 000 гривень за повний місяць, а за частину місяця суму рахують відповідно до кількості днів у стаціонарі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки мають виплатити військовому під час звільнення. Окрім грошового забезпечення, військовослужбовцю належить компенсація за невикористані дні основної та додаткових відпусток, у тому числі за минулі роки. Перед звільненням варто перевірити кількість днів і суму компенсації, а за помилки подати рапорт командиру.

Також Новини.LIVE писали, які пільги можуть отримувати дружини УБД. Йдеться про знижки на комунальні послуги та житло, а також додаткові права на роботі й у медичній сфері. Для отримання пільг потрібно підтвердити шлюб із ветераном, його статус та звернутися з необхідними документами.