Лечение последствий боевой травмы: какая доплата полагается военнослужащим в 2026 году

Пациент и врач в военном госпитале. Фото: УНИАН

После ранения проблемы со здоровьем могут возникнуть через несколько месяцев. Часто бывает, что военнослужащий уже вылечил травму, а со временем из-за ее последствий снова попал в больницу. В такой ситуации он имеет право на дополнительные 100 000 гривен в месяц. Известно, при каких условиях будут выплачивать деньги.

Об этом сообщила "Юридическая сотня" со ссылкой на решение Верховного Суда, передает Новини.LIVE.

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Когда выплачивают 100 000 гривен

Военные, получившие ранение, контузию, травму или увечье во время защиты Украины, могут получать дополнительное вознаграждение за время лечения в стационаре. Это предусмотрено постановлением Кабмина №168.

Но даже если травма уже зажила, а проблемы со здоровьем остались и требуется новая госпитализация, можно получить деньги. Такую ситуацию рассматривал Верховный Суд, который пришел к выводу: выплата распространяется также на лечение болезни, ставшей следствием боевой травмы. Но важно это правильно подтвердить.

Какие подтверждения понадобятся

Большое значение в таких случаях имеет заключение ВЛК. Комиссия должна установить, что ранение, контузия или увечье связаны с защитой Родины. Также медицинскими документами необходимо подтвердить связь между полученной травмой и заболеванием, из-за которого военнослужащий вновь оказался в стационаре.

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Это касается и военных, переживших плен. Например, у человека может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. Если врачи подтвердят причинно-следственную связь, военнослужащий может получать дополнительное вознаграждение во время стационарного лечения ПТСР.

Речь идет о 100 000 гривен за полный месяц, а за часть месяца сумму рассчитывают в соответствии с количеством дней в стационаре.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько должны выплатить военному при увольнении. Помимо денежного довольствия, военнослужащему полагается компенсация за неиспользованные дни основного и дополнительных отпусков, в том числе за прошлые годы. Перед увольнением стоит проверить количество дней и сумму компенсации, а в случае ошибок подать рапорт командиру.

Также Новини.LIVE писали, какие льготы могут получать супруги участников боевых действий. Речь идет о скидках на коммунальные услуги и жилье, а также о дополнительных правах на работе и в сфере здравоохранения. Для получения льгот необходимо подтвердить брак с ветераном, его статус и обратиться с необходимыми документами.