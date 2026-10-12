Виплати військовим після поранення: Міноборони змінило правила оформлення документів

Військовослужбовець йде по коридору військового шпиталю. Фото: УНІАН

В Україні змінили порядок оформлення документів для військовослужбовців, які зазнали поранень, травм, контузій або каліцтв. Міноборони спільно з командуванням ЗСУ запровадило єдиний зразок наказу про обставини таких випадків і визначило строк його видання — до п’яти днів. Нововведення має допомогти уникати затримок із видачею довідок, проходженням ВЛК та оформленням належних виплат.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передають Новини.LIVE.

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Як змінили оформлення документів після поранення

Міністерство оборони України спільно з Головнокомандувачем та Генеральним штабом ЗСУ запровадило єдиний зразок наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення, травми, контузії або каліцтва.

Відповідні зміни внесли до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України, затвердженої наказом Головнокомандувача ЗСУ від 31 січня 2024 року № 40.

Раніше в документі не було уніфікованої форми такого наказу, тому військові частини оформлювали його по-різному. Через це могли виникати затримки з видачею довідки про обставини травми, необхідної для проходження військово-лікарської комісії та оформлення виплат. Крім того, брак важливих відомостей міг ускладнювати встановлення зв’язку між пораненням і захистом Батьківщини.

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Заступниця міністра оборони Любов Галан пояснила, що новий порядок має забезпечити повну та своєчасну фіксацію обставин поранення, аби військовослужбовці могли отримувати належні виплати та коректні висновки ВЛК.

Які дані вноситимуть до наказу про поранення

Єдина форма передбачає фіксацію обставин, за яких військовослужбовець зазнав поранення або іншої травми. Зокрема, у наказі зазначатимуть:

дату й місце події;

посаду військовослужбовця та завдання, які він виконував;

обставини отримання поранення;

інформацію про надання медичної допомоги та евакуацію;

дані свідків;

документи, які підтверджують обставини події.

Ці відомості необхідні для підготовки довідки про обставини травми. Надалі її використовуватимуть під час медичного розгляду, зокрема для оцінювання обставин поранення військово-лікарською комісією та оформлення відповідних виплат.

Коли командир має видати наказ

За новими правилами командир військової частини повинен видати наказ протягом п’яти днів від дня події або отримання інформації про неї.

Якщо під час одного інциденту поранення отримали декілька військовослужбовців, командир зможе оформити спільний наказ. При цьому обставини поранення кожного військового фіксуватимуть окремо.

Встановлений строк має зробити процедуру оформлення документів більш передбачуваною та зменшити ризик затримок на початковому етапі підготовки документів для отримання виплат.

Що зміниться для військовослужбовців

Довідку про обставини травми передаватимуть військовослужбовцю в електронній формі через систему електронного документообігу (СЕДО).

Якщо технічної можливості надіслати документ електронно немає або військовий подасть відповідну заяву, йому виготовлять паперовий примірник.

Довідка необхідна для подальшого розгляду обставин поранення військово-лікарською комісією та оформлення грошових виплат, передбачених у зв’язку з бойовою травмою.

Єдиний зразок наказу та визначений строк його видання мають спростити процедуру, допомогти уникати помилок у документах і зменшити ризик затримок із подальшим оформленням виплат військовослужбовцям.

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