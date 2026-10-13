Скільки платять військовим НАТО: від базового окладу до бойових надбавок

Прапор і символ НАТО на формі військовослужбовця. Фото: Reuters

Зарплати військовослужбовців країн НАТО залежать від держави, звання, вислуги років та умов служби. Рядові отримують від кількох сотень до кількох тисяч євро на місяць, а офіцери — значно більше. Окремо передбачені виплати за участь у бойових операціях, службу в небезпечних районах і виконання особливих завдань, а також компенсації за певних обставин.

Про це розповів економіст та публічний експерт Павло Себастьянович, передають Новини.LIVE.

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Скільки заробляють рядові військові в країнах НАТО

За наведеними орієнтовними даними, у США рядовий військовослужбовець на початковій посаді отримує близько 24 000–28 000 доларів на рік до сплати податків. Додаткові пільги на житло, харчування та медичне страхування можуть істотно збільшувати загальну вартість компенсаційного пакета. В середньому виплати становлять 2 500-3 000 євро.

У Великій Британії річна зарплата військового після початкової підготовки становить приблизно 25 000 фунтів стерлінгів, тобто 2 500 євро на місяць.

У Німеччині рядовий може отримувати близько 2 300–2 700 євро на місяць, а контрактникам із відповідним досвідом і посадою можуть нараховувати більше.

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У Франції початкове грошове забезпечення рядового, за наведеними оцінками, становить приблизно 1 600–1 800 євро на місяць після податків.

У Польщі новий солдат-контрактник може розраховувати орієнтовно на 6 000 злотих на місяць, що еквівалентно близько 1 400 євро.

У Румунії, Болгарії та країнах Балтії виплати рядовому складу можуть становити від 700 до 1 500 євро на місяць.

Для Туреччини в наведених оцінках зазначено близько 500–800 доларів на місяць, однак фактичні суми залежать від посади, стажу та інших умов.

Скільки отримують офіцери армій НАТО

Грошове забезпечення офіцерського складу зазвичай значно вище, ніж у військових на початкових посадах. На розмір виплат впливають звання, вислуга років, спеціалізація та характер виконуваних завдань.

У США річний дохід капітана, за наведеними даними, може становити 70 000–90 000 доларів, полковника — понад 120 000 доларів, а генерала — від 180 000 доларів.

У Німеччині майор може отримувати близько 5 500–6 500 євро на місяць.

Які доплати передбачені за участь у бойових діях

У країнах НАТО військовослужбовцям можуть виплачувати додаткові кошти за участь у бойових операціях, перебування в небезпечних районах, виконання завдань із підвищеним ризиком або службу далеко від родини.

Американські військові можуть отримувати кілька видів додаткових виплат залежно від обставин служби.

Hostile Fire Pay / Imminent Danger Pay — до 225 доларів на місяць за службу в районах, визначених як небезпечні.

Hardship Duty Pay — орієнтовно 50–150 доларів на місяць за виконання завдань у складних умовах.

Hazardous Duty Incentive Pay — додаткові виплати за певні небезпечні види діяльності, зокрема парашутні стрибки та окремі льотні завдання.

Family Separation Allowance — 250 доларів на місяць за відповідності встановленим умовам тривалого розлучення з родиною через службу.

Британські військовослужбовці, залучені до відповідних закордонних операцій, можуть отримувати Operational Allowance — приблизно 30 фунтів стерлінгів на день, або близько 900 фунтів за місяць служби.

У Бундесвері передбачена надбавка Auslandsverwendungszuschlag за участь у закордонних операціях — від 30 до 145 євро на день залежно від характеру місії та рівня небезпеки.

Французькі військові, які беруть участь у закордонних операціях OPEX, можуть отримувати спеціальні надбавки за службу за межами країни та виконання завдань у складних умовах. Додаткові виплати за певних обставин можуть становити від півтора до трьох базових окладів.

Польські військовослужбовці, залучені до закордонних місій, можуть отримувати добові в розмірі приблизно 60–110 доларів.

У Канаді передбачені надбавки за складні умови служби та підвищений ризик — від кількох сотень до понад 2 000 канадських доларів на місяць. Для окремих категорій служби також можуть діяти спеціальні податкові правила.

У країнах Балтії, Румунії, Болгарії, Чехії та Словаччині також передбачені додаткові виплати за участь у закордонних місіях і виконання завдань у складних умовах. За наведеними даними, у деяких випадках добові можуть становити близько 50–100 доларів.

Окремою складовою соціального захисту в армії НАТО є виплати у випадках поранення, встановлення інвалідності або загибелі військового. Умови та суми відрізняються залежно від країни, обставин загибелі або поранення та статусу військовослужбовця.

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