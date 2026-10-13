Сколько платят военнослужащим НАТО: от базового оклада до боевых надбавок

Флаг и символ НАТО на форме военнослужащего. Фото: Reuters

Зарплаты военнослужащих стран НАТО зависят от государства, звания, стажа и условий службы. Рядовые получают от нескольких сотен до нескольких тысяч евро в месяц, а офицеры — значительно больше. Отдельно предусмотрены выплаты за участие в боевых операциях, службу в опасных районах и выполнение особых задач, а также компенсации при определенных обстоятельствах.

Об этом рассказал экономист и общественный эксперт Павел Себастьянович, передают Новини.LIVE.

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Сколько зарабатывают рядовые военные в странах НАТО

Согласно приведенным ориентировочным данным, в США рядовой военнослужащий на начальной должности получает около 24 000–28 000 долларов в год до уплаты налогов. Дополнительные льготы на жилье, питание и медицинское страхование могут существенно увеличить общую стоимость компенсационного пакета. В среднем выплаты составляют 2 500–3 000 евро.

В Великобритании годовая зарплата военнослужащего после начальной подготовки составляет примерно 25 000 фунтов стерлингов, то есть 2 500 евро в месяц.

В Германии рядовой может получать около 2 300–2 700 евро в месяц, а контрактникам с соответствующим опытом и должностью могут начислять больше.

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Во Франции начальное денежное довольствие рядового, по приведенным оценкам, составляет примерно 1 600–1 800 евро в месяц после уплаты налогов.

В Польше новый солдат-контрактник может рассчитывать примерно на 6 000 злотых в месяц, что эквивалентно около 1 400 евро.

В Румынии, Болгарии и странах Балтии выплаты рядовому составу могут составлять от 700 до 1 500 евро в месяц.

Для Турции в приведенных оценках указано около 500–800 долларов в месяц, однако фактические суммы зависят от должности, стажа и других условий.

Сколько получают офицеры армий НАТО

Денежное довольствие офицерского состава, как правило, значительно выше, чем у военнослужащих на начальных должностях. На размер выплат влияют звание, выслуга лет, специализация и характер выполняемых задач.

В США годовой доход капитана, по приведенным данным, может составлять 70 000–90 000 долларов, полковника — более 120 000 долларов, а генерала — от 180 000 долларов.

В Германии майор может получать около 5 500–6 500 евро в месяц.

Какие доплаты предусмотрены за участие в боевых действиях

В странах НАТО военнослужащим могут выплачивать дополнительные средства за участие в боевых операциях, пребывание в опасных районах, выполнение задач с повышенным риском или службу вдали от семьи.

Американские военные могут получать несколько видов дополнительных выплат в зависимости от условий службы.

Hostile Fire Pay / Imminent Danger Pay — до 225 долларов в месяц за службу в районах, определенных как опасные.

Hardship Duty Pay — ориентировочно 50–150 долларов в месяц за выполнение задач в сложных условиях.

Hazardous Duty Incentive Pay — дополнительные выплаты за определенные опасные виды деятельности, в частности парашютные прыжки и отдельные летные задания.

Family Separation Allowance — 250 долларов в месяц при соблюдении установленных условий длительной разлуки с семьёй в связи со службой.

Британские военнослужащие, задействованные в соответствующих зарубежных операциях, могут получать Operational Allowance — примерно 30 фунтов стерлингов в день, или около 900 фунтов за месяц службы.

В Бундесвере предусмотрена надбавка Auslandsverwendungszuschlag за участие в зарубежных операциях — от 30 до 145 евро в день в зависимости от характера миссии и уровня опасности.

Французские военные, участвующие в зарубежных операциях OPEX, могут получать специальные надбавки за службу за пределами страны и выполнение задач в сложных условиях. Дополнительные выплаты при определенных обстоятельствах могут составлять от полутора до трех базовых окладов.

Польские военнослужащие, задействованные в зарубежных миссиях, могут получать суточные в размере примерно 60–110 долларов.

В Канаде предусмотрены надбавки за сложные условия службы и повышенный риск — от нескольких сотен до более 2 000 канадских долларов в месяц. Для отдельных категорий службы также могут действовать специальные налоговые правила.

В странах Балтии, Румынии, Болгарии, Чехии и Словакии также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в зарубежных миссиях и выполнение задач в сложных условиях. Согласно приведенным данным, в некоторых случаях суточные могут составлять около 50–100 долларов.

Отдельной составляющей социальной защиты в армии НАТО являются выплаты в случаях ранения, установления инвалидности или гибели военнослужащего. Условия и суммы различаются в зависимости от страны, обстоятельств гибели или ранения и статуса военнослужащего.

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