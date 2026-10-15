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Главная Экономика Выплаты военным выросли на 10 000 гривен: как начисляют дополнительные средства

Выплаты военным выросли на 10 000 гривен: как начисляют дополнительные средства

Ua ru
15 октября 2026 15:40
Эксклюзив
Выплаты военным увеличились: как начисляют дополнительные 10 000 гривен
Военнослужащий ВСУ на боевом задании. Фото: Генштаб

Украинские военные начали получать доплаты, однако в расчетах выплат есть нюанс. Вместо повышения основного оклада средства начисляют в виде премии. Из-за согласования технических процедур поначалу возникали задержки, однако часть военных уже получила обещанные суммы.

Об этом рассказал военнослужащий Егор Чечеринда в эфире Ранок.LIVE.

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На сколько выросли выплаты

По словам бойца, с июня 2026 года военнослужащим его подразделения добавили по 10 000 гривен. Однако эти деньги выплачиваются в виде премии, а основной должностной оклад не изменился.

"То есть деньги добавились, просто они немного по-другому распределяются", — пояснил защитник.

Почему возникли задержки с выплатами

По словам военного, в его подразделении премию получает весь личный состав. Сначала возникали задержки, поскольку нужно было разобраться с оформлением документов.

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"Были задержки из-за чисто формальных процедур, то есть не знали, как оформлять документы для того, чтобы получить эти деньги. Но с июня они были выплачены", — рассказал военнослужащий.

При этом основное денежное довольствие в его подразделении все получили вовремя.

Военным готовят новое повышение

В то же время денежное обеспечение военнослужащих может вырасти в следующем году на 20%. Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, базовые оклады защитников остаются без изменений уже пятый год, в отличие от цен.

По словам депутата, для увеличения выплат удалось найти возможность перераспределить 200 миллиардов гривен в бюджете. Это позволит повысить выплаты военным без увеличения налогов и сокращения социальных расходов.

Ранее Новини.LIVE писали об изменениях в оформлении документов после ранения. Теперь командир должен издать приказ об обстоятельствах травмы в течение пяти дней, а справку будут передавать в электронном виде. Это должно помочь военнослужащим быстрее пройти ВЛК и оформить положенные выплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие льготы остаются у участников боевых действий после демобилизации. Бывшие военные могут и в дальнейшем пользоваться 75% скидкой на коммунальные услуги, медицинскими и трудовыми гарантиями, а также поддержкой на обучение детей. В то же время выплаты, связанные с прохождением службы, могут быть прекращены.

выплаты премия военнослужащие надбавки денежное довольствие
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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