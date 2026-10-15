Найдешевші міста Польщі: де можна заощадити на житлі та продуктах

Старе місто у Варшаві. Фото: Новини.LIVE

Поки у великих польських містах вартість житла та щоденних витрат залишається високою, у менших населених пунктах вартість куди дешевша. Головне статистичне управління Польщі проаналізувало 66 різних міст і визначило, де найнижчий рівень повсякденних витрат, доступніше житло та вигідніші умови для купівлі продуктів.

Про це розповідає інформаційний портал Польщі inPoland, передають Новини.LIVE.

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Хто очолив рейтинг найдешевших міст

За даними Головного статистичного управління GUS за вересень найнижчий індекс зафіксували у Сувалках — 87,5. Друге місце посів Грудзьондз із показником 88,2, а третім став Торунь — 91,1.

Індекс показує відносний рівень щоденних витрат у різних містах. Чим нижче його значення, тим вище місто розташоване в рейтингу. Водночас цей показник не означає, що абсолютно всі товари чи послуги в конкретному місті дешевші на однаковий відсоток.

До першої десятки найдешевших також увійшли:

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Лодзь; Ломжа; Бяла Підляська; Скерневіце; Хелм; Білосток; Кельце.

Де дешевше купити квартиру

Одним із ключових факторів витрат для мешканців є житло. І тут особливо вирізняється Грудзьондз. За даними GUS, саме в цьому місті зафіксували найнижчі ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку.

При цьому Грудзьондз не може похвалитися найвищими доходами. Медіанна зарплата тут становить 6 760 злотих, що є найнижчим показником серед першої десятки рейтингу. Це показує, чому для оцінки вартості життя недостатньо дивитися лише на зарплату. Важливо враховувати, яку частину доходу доводиться витрачати на житло та інші обов'язкові потреби.

Ціни на продукти

GUS також порівняв вартість щоденних покупок. Найвигіднішим виявилося Підляське воєводство. Ціни на продукти харчування та інші щоденні покупки тут у середньому на 7,3% нижчі за середній показник для 66 міст із правами повіту.

Також відносно низькі ціни зафіксували у:

Люблінському воєводстві — на 5,7% нижче за середні;

Лодзькому — на 5,3% нижче;

Куявсько-Поморському — на 1,5% нижче.

Тобто перевага окремих міст може бути пов'язана не лише з місцевими цінами, а й із загальним рівнем вартості товарів у регіоні.

У якому місті залишиться більше грошей

Рівень зарплати сам по собі не показує, наскільки комфортним буде життя в конкретному місті. Значно важливіше, скільки коштів залишається після оплати квартири, комунальних рахунків, транспорту та продуктів.

Серед десяти найдешевших міст найкращу купівельну спроможність у представленому рейтингу мають Сувалки, Ломжа, Хелм, Скерневіце та Білосток.

Для одного вирішальним фактором буде ціна квартири, для іншого — зарплата, а ще для когось — витрати на продукти або доступність роботи та послуг.

Яке місто обрати залежно від потреб

Рейтинг GUS показує не просто список міст із низькими цінами. Він демонструє, що дешевше місто не обов'язково означає найкраще місце для життя. Остаточний вибір для кожного залежить від поєднання вартості житла, доходів, продуктів, щоденних витрат і доступу до роботи та послуг.

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