Імпортні продукти без українського маркування: як покупцям дізнатись необхідну інформацію

Покупець в супермаркеті. Фото: УНІАН

На упаковці імпортного продукту може не бути української етикетки, але покупець усе одно має отримати повну інформацію про товар українською. Постанова Кабміну № 1167 встановила перехідні правила для таких продуктів після завершення воєнних послаблень у маркуванні. Відомо, як українцям надаватимуть пояснення про склад, алергени чи інші важливі дані про іноземні продукти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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До 1 квітня 2027 року фасовані імпортні продукти можна буде ввозити і продавати з маркуванням іноземною мовою. Але повна інформація про товар українською має супроводжувати партію на всіх етапах постачання. Вона може бути на папері або в електронному вигляді.

Тож навіть якщо українського тексту немає на упаковці, покупець має легко отримати всю необхідну інформацію про продукт ще до покупки.

Де шукати інформацію в магазині

Магазин може сам обрати зручний спосіб. Український текст можна:

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розмістити біля товару;

додати QR-код на ціннику чи полиці;

показати на електронному ціннику або інформаційному екрані;

розмістити на сайті чи в застосунку магазину;

надрукувати на окремому аркуші;

надати іншим доступним і зрозумілим способом.

Головне, щоб покупцеві не довелося спочатку купувати продукт, а вже потім з’ясовувати, що в ньому міститься.

Якщо продукт продають через інтернет

В онлайн-магазинах уся необхідна інформація українською також має бути доступна покупцеві до оформлення покупки. Виняток — інформація про мінімальний строк придатності або строк "вжити до".

Що буде після 1 квітня 2027 року

У квітні завершується перехідний період для нових товарів. Водночас продукти, які вже ввезли та запустили у продаж, не доведеться одразу ж прибирати з полиць. Вони зможуть продаватися до завершення строку придатності або строку споживання.

А от для нових поставок після 1 квітня почнуть діяти повні вимоги до маркування українською мовою.

Окремі правила для дитячого харчування

Під час воєнного стану дитяче харчування та продукти для спеціальних медичних цілей з маркуванням іноземною мовою можна ввозити як гуманітарну допомогу. Для них діятимуть правила, за якими в Україні оформлюють і контролюють гуманітарні вантажі.

Окремо уряд дозволив під час воєнного стану використовувати на первинній упаковці торговельну марку, відмінну від тієї, що вказана на іншій упаковці цього самого продукту. Умова — продукт виробляє той самий оператор ринку.

Воєнні послаблення у маркуванні діяли з 2022 року, коли через війну виникли проблеми з логістикою, постачанням і можливістю швидко перемаркувати імпортні товари. Спочатку уряд планував повернути повні вимоги вже з 1 жовтня 2026 року. Але після звернень виробників та імпортерів цей перехід відклали до 1 квітня 2027 року.

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Також Новини.LIVE писали, як за маркуванням дізнатися, чим обробили фрукти. На етикетці або ціннику можуть бути вказані воски E901, E902, E903, E904 та E914. Ці позначення допомагають зрозуміти, яке покриття нанесли на шкірку яблук, груш, цитрусових та інших фруктів.