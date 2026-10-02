Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Импортные продукты без украинских этикеток: где найти информацию о составе

Импортные продукты без украинских этикеток: где найти информацию о составе

Ua ru
2 октября 2026 09:00
Импортные продукты без украинской маркировки: как покупателям узнать необходимую информацию
Покупатель в супермаркете. Фото: УНИАН

На упаковке импортного продукта может отсутствовать украинская этикетка, но покупатель все равно должен получить полную информацию о товаре на украинском языке. Постановление Кабмина № 1167 установило переходные правила для таких продуктов после отмены военных послаблений для маркировки. Известно, как украинцам будут предоставлять информацию о составе, аллергенах и других важных данных об иностранных продуктах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Реклама

До 1 апреля 2027 года фасованные импортные продукты можно будет ввозить и продавать с маркировкой на иностранном языке. Но полная информация о товаре на украинском языке должна сопровождать партию на всех этапах поставки. Она может быть на бумаге или в электронном виде.

Поэтому даже если на упаковке нет текста на украинском языке, покупатель должен легко получить всю необходимую информацию о продукте еще до покупки.

Где искать информацию в магазине

Магазин может сам выбрать удобный способ. Украинский текст можно:

Читайте также:
  • разместить рядом с товаром;
  • добавить QR-код на ценнике или полке;
  • отобразить на электронном ценнике или информационном экране;
  • разместить на сайте или в приложении магазина;
  • напечатать на отдельном листе;
  • предоставить другим доступным и понятным способом.

Главное, чтобы покупателю не пришлось сначала покупать продукт, а уже потом выяснять, что в нем содержится.

Если продукт продается через Интернет

В онлайн-магазинах вся необходимая информация на украинском языке также должна быть доступна покупателю до оформления покупки. Исключение — информация о минимальном сроке годности или сроке "употребить до".

Что будет после 1 апреля 2027 года

В апреле завершается переходный период для новых товаров. При этом продукты, которые уже ввезли и запустили в продажу, не придется сразу же убирать с полок. Они смогут продаваться до истечения срока годности или срока потребления.

А вот для новых поставок после 1 апреля начнут действовать полные требования к маркировке на украинском языке.

Отдельные правила для детского питания

Во время военного положения детское питание и продукты для специальных медицинских целей с маркировкой на иностранном языке можно ввозить в качестве гуманитарной помощи. Для них действуют правила, по которым в Украине оформляют и контролируют гуманитарные грузы.

Отдельно правительство разрешило во время военного положения использовать на первичной упаковке торговую марку, отличную от той, что указана на другой упаковке этого же продукта. Условие — продукт производит тот же оператор рынка.

Военные послабления в маркировке действовали с 2022 года, когда из-за войны возникли проблемы с логистикой, поставками и возможностью быстро перемаркировать импортные товары. Изначально правительство планировало восстановить полные требования уже с 1 октября 2026 года. Но после обращений производителей и импортеров этот переход отложили до 1 апреля 2027 года.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как изменятся правила продажи и маркировки продуктов с ГМО в Украине. Выращивать и продавать можно только зарегистрированные ГМ-организмы, а требования распространяются также на семена и корма. За нарушение предусмотрены штрафы, а повторное нарушение в течение года может привести к изъятию или уничтожению всей партии товара.

Также Новини.LIVE писали о том, как по маркировке узнать, чем обработали фрукты. На этикетке или ценнике могут быть указаны воски E901, E902, E903, E904 и E914. Эти обозначения помогают понять, какое покрытие нанесли на кожуру яблок, груш, цитрусовых и других фруктов.

продукты товары покупки продажа супермаркет
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации