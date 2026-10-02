Импортные продукты без украинской маркировки: как покупателям узнать необходимую информацию

Покупатель в супермаркете. Фото: УНИАН

На упаковке импортного продукта может отсутствовать украинская этикетка, но покупатель все равно должен получить полную информацию о товаре на украинском языке. Постановление Кабмина № 1167 установило переходные правила для таких продуктов после отмены военных послаблений для маркировки. Известно, как украинцам будут предоставлять информацию о составе, аллергенах и других важных данных об иностранных продуктах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Реклама

До 1 апреля 2027 года фасованные импортные продукты можно будет ввозить и продавать с маркировкой на иностранном языке. Но полная информация о товаре на украинском языке должна сопровождать партию на всех этапах поставки. Она может быть на бумаге или в электронном виде.

Поэтому даже если на упаковке нет текста на украинском языке, покупатель должен легко получить всю необходимую информацию о продукте еще до покупки.

Где искать информацию в магазине

Магазин может сам выбрать удобный способ. Украинский текст можно:

Читайте также:

разместить рядом с товаром;

добавить QR-код на ценнике или полке;

отобразить на электронном ценнике или информационном экране;

разместить на сайте или в приложении магазина;

напечатать на отдельном листе;

предоставить другим доступным и понятным способом.

Главное, чтобы покупателю не пришлось сначала покупать продукт, а уже потом выяснять, что в нем содержится.

Если продукт продается через Интернет

В онлайн-магазинах вся необходимая информация на украинском языке также должна быть доступна покупателю до оформления покупки. Исключение — информация о минимальном сроке годности или сроке "употребить до".

Что будет после 1 апреля 2027 года

В апреле завершается переходный период для новых товаров. При этом продукты, которые уже ввезли и запустили в продажу, не придется сразу же убирать с полок. Они смогут продаваться до истечения срока годности или срока потребления.

А вот для новых поставок после 1 апреля начнут действовать полные требования к маркировке на украинском языке.

Отдельные правила для детского питания

Во время военного положения детское питание и продукты для специальных медицинских целей с маркировкой на иностранном языке можно ввозить в качестве гуманитарной помощи. Для них действуют правила, по которым в Украине оформляют и контролируют гуманитарные грузы.

Отдельно правительство разрешило во время военного положения использовать на первичной упаковке торговую марку, отличную от той, что указана на другой упаковке этого же продукта. Условие — продукт производит тот же оператор рынка.

Военные послабления в маркировке действовали с 2022 года, когда из-за войны возникли проблемы с логистикой, поставками и возможностью быстро перемаркировать импортные товары. Изначально правительство планировало восстановить полные требования уже с 1 октября 2026 года. Но после обращений производителей и импортеров этот переход отложили до 1 апреля 2027 года.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как изменятся правила продажи и маркировки продуктов с ГМО в Украине. Выращивать и продавать можно только зарегистрированные ГМ-организмы, а требования распространяются также на семена и корма. За нарушение предусмотрены штрафы, а повторное нарушение в течение года может привести к изъятию или уничтожению всей партии товара.

Также Новини.LIVE писали о том, как по маркировке узнать, чем обработали фрукты. На этикетке или ценнике могут быть указаны воски E901, E902, E903, E904 и E914. Эти обозначения помогают понять, какое покрытие нанесли на кожуру яблок, груш, цитрусовых и других фруктов.